تراند اليوم : موعد اذان الفجر :: وقت اذان الفجر في جميع الدول العربية و مكة موعد اذان الفجر في الرياض للسحور توقيت اذان الفجر في ابها

نقدم لكم موعد اذان الفجر و وقت اذان الفجر, في مكة فالكثير يبحثون عن موعد اذان الفجر في الرياض للسحور و توقيت رفع اذان الفجر ،و تُصدر وزارة الأوقاف السعودية مع بدء كل شهر تقوِيم مواقيت الصلوات الخمس، مرفقة بأسمَاء الأيام، وبالتّاريخ الهجري والميلادي، ويتمّ طباعة التقويم الصادر بكميات كبيرة، وتوزيعه على المساجد في مختلف مناطق جدة، والمملكة العربية السعوية، حتى يتسنى للمواطن التعرف على موعد وتوقيت الصلوات.

هُناك الكثير من الدول العربية والإسلاميّة من يتطابق توقيت الصلوات في المملكة مع توقيت صلواتها، بل أنّها تتبع طريقة حساب المملكة السعودية بالنسبة للصلوات والمناسبات الدينية مثل شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى.

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الخميس 1 رمضان 17 مايو 03:41 ص 05:09 ص 11:50 ص 03:15 م 06:31 م 08:01 م الجمعة 2 رمضان 18 مايو 03:41 ص 05:08 ص 11:50 ص 03:14 م 06:31 م 08:01 م السبت 3 رمضان 19 مايو 03:40 ص 05:08 ص 11:50 ص 03:14 م 06:32 م 08:02 م الاحد 4 رمضان 20 مايو 03:40 ص 05:07 ص 11:50 ص 03:14 م 06:32 م 08:02 م الاثنين 5 رمضان 21 مايو 03:39 ص 05:07 ص 11:50 ص 03:14 م 06:33 م 08:03 م الثلاثاء 6 رمضان 22 مايو 03:38 ص 05:07 ص 11:50 ص 03:14 م 06:33 م 08:03 م الاربعاء 7 رمضان 23 مايو 03:38 ص 05:06 ص 11:50 ص 03:14 م 06:34 م 08:04 م الخميس 8 رمضان 24 مايو 03:37 ص 05:06 ص 11:50 ص 03:14 م 06:34 م 08:04 م الجمعة 9 رمضان 25 مايو 03:37 ص 05:06 ص 11:50 ص 03:14 م 06:35 م 08:05 م السبت 10 رمضان 26 مايو 03:36 ص 05:05 ص 11:50 ص 03:14 م 06:35 م 08:05 م الاحد 11 رمضان 27 مايو 03:36 ص 05:05 ص 11:50 ص 03:14 م 06:36 م 08:06 م الاثنين 12 رمضان 28 مايو 03:36 ص 05:05 ص 11:51 ص 03:14 م 06:36 م 08:06 م الثلاثاء 13 رمضان 29 مايو 03:35 ص 05:05 ص 11:51 ص 03:14 م 06:37 م 08:07 م الاربعاء 14 رمضان 30 مايو 03:35 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:37 م 08:07 م الخميس 15 رمضان 31 مايو 03:34 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:38 م 08:08 م الجمعة 16 رمضان 01 يونية 03:34 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:38 م 08:08 م السبت 17 رمضان 02 يونية 03:34 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:39 م 08:09 م الاحد 18 رمضان 03 يونية 03:34 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:39 م 08:09 م الاثنين 19 رمضان 04 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:39 م 08:09 م الثلاثاء 20 رمضان 05 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:40 م 08:10 م الاربعاء 21 رمضان 06 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:40 م 08:10 م الخميس 22 رمضان 07 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:41 م 08:11 م الجمعة 23 رمضان 08 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:41 م 08:11 م السبت 24 رمضان 09 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:41 م 08:11 م الاحد 25 رمضان 10 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:53 ص 03:14 م 06:42 م 08:12 م الاثنين 26 رمضان 11 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:53 ص 03:14 م 06:42 م 08:12 م الثلاثاء 27 رمضان 12 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:53 ص 03:14 م 06:43 م 08:13 م الاربعاء 28 رمضان 13 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:53 ص 03:14 م 06:43 م 08:13 م الخميس 29 رمضان 14 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:53 ص 03:15 م 06:43 م 08:13 م الجمعة 30 رمضان 15 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:54 ص 03:15 م 06:44 م 08:14 م

بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية متعلقات موعد أذان المغرب 1 رمضان في مصر 2018 والتي كانت مهمة للغاية ومحتوية على الكثير من التفاصيل.