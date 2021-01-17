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تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 الكويت .. امساكية رمضان 1439 الكويت جدول تقويم إمساكية شهر رمضان 2018

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امساكية رمضان 2018 الكويت ، امساكية رمضان 1439 الكويت جدول تقويم إمساكية شهر رمضان 2018 في جميع مدن دولة الكويت حسب التوقيت المحلي لها.

 

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 17 مايو, 2018 03:22 am 11:44 am 03:20 pm 06:34 pm 08:04 pm
الجمعة 2 18 مايو, 2018 03:21 am 11:44 am 03:20 pm 06:35 pm 08:05 pm
السبت 3 19 مايو, 2018 03:20 am 11:44 am 03:20 pm 06:35 pm 08:05 pm
الأحد 4 20 مايو, 2018 03:20 am 11:44 am 03:20 pm 06:36 pm 08:06 pm
الاثنين 5 21 مايو, 2018 03:19 am 11:45 am 03:20 pm 06:37 pm 08:07 pm
الثلاثاء 6 22 مايو, 2018 03:18 am 11:45 am 03:20 pm 06:37 pm 08:07 pm
الأربعاء 7 23 مايو, 2018 03:17 am 11:45 am 03:20 pm 06:38 pm 08:08 pm
الخميس 8 24 مايو, 2018 03:17 am 11:45 am 03:20 pm 06:38 pm 08:08 pm
الجمعة 9 25 مايو, 2018 03:16 am 11:45 am 03:20 pm 06:39 pm 08:09 pm
السبت 10 26 مايو, 2018 03:15 am 11:45 am 03:20 pm 06:40 pm 08:10 pm
الأحد 11 27 مايو, 2018 03:15 am 11:45 am 03:20 pm 06:40 pm 08:10 pm
الاثنين 12 28 مايو, 2018 03:14 am 11:45 am 03:20 pm 06:41 pm 08:11 pm
الثلاثاء 13 29 مايو, 2018 03:14 am 11:45 am 03:20 pm 06:41 pm 08:11 pm
الأربعاء 14 30 مايو, 2018 03:13 am 11:45 am 03:20 pm 06:42 pm 08:12 pm
الخميس 15 31 مايو, 2018 03:13 am 11:46 am 03:20 pm 06:42 pm 08:12 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 01 يونيو, 2018 03:12 am 11:46 am 03:20 pm 06:43 pm 08:13 pm
السبت 17 02 يونيو, 2018 03:12 am 11:46 am 03:20 pm 06:43 pm 08:13 pm
الأحد 18 03 يونيو, 2018 03:12 am 11:46 am 03:20 pm 06:44 pm 08:14 pm
الاثنين 19 04 يونيو, 2018 03:11 am 11:46 am 03:20 pm 06:44 pm 08:14 pm
الثلاثاء 20 05 يونيو, 2018 03:11 am 11:46 am 03:21 pm 06:45 pm 08:15 pm
الأربعاء 21 06 يونيو, 2018 03:11 am 11:47 am 03:21 pm 06:45 pm 08:15 pm
الخميس 22 07 يونيو, 2018 03:11 am 11:47 am 03:21 pm 06:46 pm 08:16 pm
الجمعة 23 08 يونيو, 2018 03:10 am 11:47 am 03:21 pm 06:46 pm 08:16 pm
السبت 24 09 يونيو, 2018 03:10 am 11:47 am 03:21 pm 06:47 pm 08:17 pm
الأحد 25 10 يونيو, 2018 03:10 am 11:47 am 03:21 pm 06:47 pm 08:17 pm
الاثنين 26 11 يونيو, 2018 03:10 am 11:48 am 03:21 pm 06:47 pm 08:17 pm
الثلاثاء 27 12 يونيو, 2018 03:10 am 11:48 am 03:22 pm 06:48 pm 08:18 pm
الأربعاء 28 13 يونيو, 2018 03:10 am 11:48 am 03:22 pm 06:48 pm 08:18 pm
الخميس 29 14 يونيو, 2018 03:10 am 11:48 am 03:22 pm 06:48 pm 08:18 pm
الجمعة 30 15 يونيو, 2018 03:10 am 11:48 am 03:22 pm 06:49 pm 08:19 pm

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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