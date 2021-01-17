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تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 البحرين

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بمعرفة مواعيد الفطور والامساك في البحرين نقدم لكم امساكية رمضان 2018 البحرين ، امساكية رمضان 2018 تحتوي على مواعيد الصلوات الخمس والقيام .

امساكية شهر رمضان المبارك 2018 البحرين

يسرنا عبر مقالنا ان نقدم لكم متابعينا الكرام في موقع مجلتك صور امساكية شهر رمضان 2018 في البحرين، ليكونو بامكانكم التعرف على مواقيت الصلاة المختلفة ووقت السحور ووقت الافطار في الشهر المبارك شهر الخير والبركة، حيث ان امساكية الشهر المبارك مهمة جدا لكل بيت مسلم ، وسوف ننشرها لكم لتعم الفائدة وتنشروها بارك الله فيكم.

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 17 مايو, 2018 03:21 am 11:34 am 03:03 pm 06:18 pm 07:48 pm
الجمعة 2 18 مايو, 2018 03:21 am 11:34 am 03:03 pm 06:19 pm 07:49 pm
السبت 3 19 مايو, 2018 03:20 am 11:34 am 03:02 pm 06:19 pm 07:49 pm
الأحد 4 20 مايو, 2018 03:19 am 11:34 am 03:02 pm 06:20 pm 07:50 pm
الاثنين 5 21 مايو, 2018 03:19 am 11:34 am 03:02 pm 06:20 pm 07:50 pm
الثلاثاء 6 22 مايو, 2018 03:18 am 11:34 am 03:02 pm 06:21 pm 07:51 pm
الأربعاء 7 23 مايو, 2018 03:18 am 11:34 am 03:02 pm 06:21 pm 07:51 pm
الخميس 8 24 مايو, 2018 03:17 am 11:34 am 03:02 pm 06:22 pm 07:52 pm
الجمعة 9 25 مايو, 2018 03:16 am 11:35 am 03:02 pm 06:22 pm 07:52 pm
السبت 10 26 مايو, 2018 03:16 am 11:35 am 03:02 pm 06:23 pm 07:53 pm
الأحد 11 27 مايو, 2018 03:15 am 11:35 am 03:02 pm 06:23 pm 07:53 pm
الاثنين 12 28 مايو, 2018 03:15 am 11:35 am 03:02 pm 06:24 pm 07:54 pm
الثلاثاء 13 29 مايو, 2018 03:15 am 11:35 am 03:02 pm 06:24 pm 07:54 pm
الأربعاء 14 30 مايو, 2018 03:14 am 11:35 am 03:02 pm 06:25 pm 07:55 pm
الخميس 15 31 مايو, 2018 03:14 am 11:35 am 03:02 pm 06:25 pm 07:55 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 01 يونيو, 2018 03:13 am 11:35 am 03:02 pm 06:26 pm 07:56 pm
السبت 17 02 يونيو, 2018 03:13 am 11:36 am 03:02 pm 06:26 pm 07:56 pm
الأحد 18 03 يونيو, 2018 03:13 am 11:36 am 03:02 pm 06:27 pm 07:57 pm
الاثنين 19 04 يونيو, 2018 03:12 am 11:36 am 03:02 pm 06:27 pm 07:57 pm
الثلاثاء 20 05 يونيو, 2018 03:12 am 11:36 am 03:02 pm 06:28 pm 07:58 pm
الأربعاء 21 06 يونيو, 2018 03:12 am 11:36 am 03:02 pm 06:28 pm 07:58 pm
الخميس 22 07 يونيو, 2018 03:12 am 11:36 am 03:02 pm 06:28 pm 07:58 pm
الجمعة 23 08 يونيو, 2018 03:12 am 11:37 am 03:03 pm 06:29 pm 07:59 pm
السبت 24 09 يونيو, 2018 03:12 am 11:37 am 03:03 pm 06:29 pm 07:59 pm
الأحد 25 10 يونيو, 2018 03:11 am 11:37 am 03:03 pm 06:30 pm 08:00 pm
الاثنين 26 11 يونيو, 2018 03:11 am 11:37 am 03:03 pm 06:30 pm 08:00 pm
الثلاثاء 27 12 يونيو, 2018 03:11 am 11:37 am 03:03 pm 06:30 pm 08:00 pm
الأربعاء 28 13 يونيو, 2018 03:11 am 11:38 am 03:03 pm 06:31 pm 08:01 pm
الخميس 29 14 يونيو, 2018 03:11 am 11:38 am 03:03 pm 06:31 pm 08:01 pm
الجمعة 30 15 يونيو, 2018 03:11 am 11:38 am 03:04 pm 06:31 pm 08:01 pm

 

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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