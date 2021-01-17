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تراند اليوم : دعاء اليوم الثاني من رمضان 2018

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دعاء اليوم الثاني من رمضان هو دعاء مهم للمسلم ، فالعبادة التي لا يوجد بينها وبين الله حجاب هو عبادة دعاء ، فمن هذا المنطلق ننشر لكم دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك 2018 .

دعاء اليوم الثاني لشهر رمضان المبارك

دُعاء اليوم الثاني من شهر رمضان المُبارك، من الأدعية المُستحية التي صدرت عن الصحابة والتابعين، يعود على المُسلم في قوله الخير والثواب والأجر الكريم .

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه و آله: ” اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنّبني سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين “.

ثواب هذا الدعاء

وفيما يلي ثواب دُعاء اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك :

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“من دعا به أعطي بكل خطوَة له في جميع عمره عبادة سنة صائما نهارها قائما ليلها”

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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