تراند اليوم : دعاء اليوم الثاني من رمضان 2018

دعاء اليوم الثاني من رمضان هو دعاء مهم للمسلم ، فالعبادة التي لا يوجد بينها وبين الله حجاب هو عبادة دعاء ، فمن هذا المنطلق ننشر لكم دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك 2018 .

دعاء اليوم الثاني لشهر رمضان المبارك

دُعاء اليوم الثاني من شهر رمضان المُبارك، من الأدعية المُستحية التي صدرت عن الصحابة والتابعين، يعود على المُسلم في قوله الخير والثواب والأجر الكريم .

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه و آله: ” اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنّبني سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين “.

ثواب هذا الدعاء

وفيما يلي ثواب دُعاء اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك :

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