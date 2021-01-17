تراند اليوم : احذر .. 9 علامات تنبئ بنوبة قلبية قريبة

باريس - الخليج 365

أكد مختصون في أمراض القلب، من جامعة باريس ديكارت للطب، أن هناك 9 علامات قد تنبئ بحدوث نوبة قلبية قبل شهر من وقوعها بالفعل، مشيرين الى أنه غالبا ما يتجاهل المرضى الأعراض المثيرة للقلق.

وقال الدكتور إيلوي ماريغون، عن جامعة باريس ديكارت، إن 839 مريضا أميركيا أفصح عن نفس الأعراض عند مساءلة الأطباء الأميركيين له بعيد حدوث النوبة.

وأشار الدكتور ماريغون الى أن المرضى عانوا من أعراض خلال الأربعة أسابيع الأخيرة تتشابه إلى حد بعيد.

ودعا الدكتور ماريغون إلى إعداد قائمة بأكثر الأعراض شيوعا حتى يتمكن المرضى من استباق النوبة والاستفادة من رعاية طبية تغنيهم عن تعريض حياتهم للخطر.

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وصنف المختصون تسعة أعراض أساسية يمكن أن تكون مرشرا لحدوث نوبة قلبية وهي:

شعور بالضيق في الصدر

غثيان أو قيء

النفس القصير المتقطع

ألم وخفقان في كل من الرقبة أو الفك أو الظهر أو الذراع أو الصدر

ضيق في التنفس أو "هسهسة" في الصدر

دوار أو نوبات إغماء

تعرق كثير (على غير المعتاد)

الانزعاج (ضيق الخاطر)

ألم موضعي في الصدر