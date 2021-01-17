تراند اليوم : مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 10 العاشرة | قيامة عثمان الحلقة العاشرة مترجمة

تبث قناة atv التركية الحلقة 10 العاشرة من مسلسل قيامة عثمان مترجمة للعربية اليوم الاربعاء،وسط حالة من الترقب الكبير في أوساط عشاق قيامة عثمان الذين بلغت أعداد مشاهداتهم للأجزاء السابقة من ارطغرل حوالي مليار ونصف مشاهدة على شاشات التلفزيون والانترنت.

وتشهد أحداث الحلقات القادمة قتل دوندار على يد عثمان ابن ارطغرل ، ومقتل نويان على يد هولاكو، وتبدأ الاحداث مع عودة غندو غدو سنغور ونشوب أولى معارك المغول مع الدولة السلوجقية وهي معركة اخلاط وينصرون فيها لتتلوها معركة الجبل الاقرع والتي يقتل فيها ارطغرل.

السيدة مهابيري تقع في قبضة المغول بعد اعتقالها على يد ارمنة منطقة سيس .

ويبرز دور الشيخ جلال الدين الرومي بدلاً من ابن عربي والذي يتولى تعليم عثمان ابن ارطغرل ويزوجه من ابنته.

عثمان يقتل عمه دوندار لخيانته له وتعاونه مع الصليبين ومنافسته له على الحكم.

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ونتيجة لخسائر الدولة السلوجقية يبدأ محاربو قبيلة الكايي معارك كر وفر مع المغول والتي تنهك الجيش المغولي.