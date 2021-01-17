تراند اليوم : دورة تدريبة حول تربية النحل والتقنيات الحديثة لمنتجات الخلية لاول مرة في قطر 

دورة تدريبة حول تربية النحل والتقنيات الحديثة لمنتجات الخلية لاول مرة في قطر

كتب :حمادة حمادة: الخليج 365

تنظم شركة قطرات للانماء الزراعي / قسم النحل بالتعاون مع وزارة البلدية في دولة قطر عقد دورة تدريبية في مبنى القطاع الزراعي التابع لادارة الشؤون الزراعية حول تربية النحل والتقنيات الحديثة لإنتاج منتجات الخلية تحت شعار "كن نحالا ولا تكن عسالا" وذلك يوم الاثنين الموافق 24/1/2020 على مدار اربعة ايام ممتالية حتى يوم الخميس.

وومن المتوقع حضور هذه الدورة عدد كبير من النحالين المتخصصين والهواه من اللذين سجلوا اسمائهم من دول مختلفة في وقت سابق، وسيحاضر في الدورة الخبير والمهندس أحمد عرابي صالح عبود.

ووافاد م.عبود محاضر الدورة أن الدورة تأتي في ظل الضرورة لزيادة كفاءة النحال العربي والتعرف على كافة منتجات الخلية / مؤكداً أن التركيز على انتاج العسل وحده يؤدي إلى ضياع الاستفادة من باقي منتجات الخلية الهامة وبالتالي ضعف الاستثمار في مجال تربية النحل

. وأوضح أن الدورة ستكون خلال أربعة أيام مكثفة، حيث سيتناول اليوم الأول موضوع حبوب اللقاح وأنواع وصناعة المساند، وأما اليوم الثاني فسوف يتناول العكبر والاستفادة من كافة مستخلصاته، وأما اليوم الثالث فيخصص للحديث عن موضوع سم النحل وأنواعه واستخداماته، كما سيهتم اليوم الرابع بالملكات وشرح تقنية التزاوج تحت ضوء القمر وصناعة العسل الكريمي.

وأكد عبود على أهمية هذه الدورة في اعداد نحالين ذوي كفاءة، كما يتوقع عبود أن تساهم هذه الدورة في تحسين الدخل للنحالين من جهة وفي زيادة استخدام مكونات الخلية في مجالات الغذاء والعلاج وغيرها بشكل أكثر فاعلية.

وأضاف م.عبود انه سيعقد دورة مماثلة في المملكة الاردنية وبدعوة من إتحاد النحاليين الاردنيين .

وقال م.عبود ان الجمعية العربية لتربية النحل من أهم اهدافها ثقل المعرفة وندريب النحاليين في الدول العربية لمعرفة ما هو جديد في العالم من معرفة وتطور في عالم النحل حتي يواكبوا التطور والمعرفة وازدياد الخبرة .

ونوه الخبير عبود الى معظم التدريب الذي يقوم به بعلوم الخلية والتقنيات التي يتوصل اليها ومنتوجات الخلية بعيدا عن انتاج العسل لان يرى من الاهمية الكبيرة أن ينتج النحال العربي المنتوجات الاخرى مثل العكبر وحبوب اللقاح وسم النحل وخبز النحل لما هو فيها فائدة وقيمة إقتصادية كبيرة.

وتقدم عبود، شاكرًا رئيس الجمعية العربية للنحالين البروفسور أحمد الغامدي والأعضاء المؤسسين لجهودهم لنجاح وتطور النحال العربي.