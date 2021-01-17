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تراند اليوم : نتائج امن المنشات .. نتائج امن المنشات 1441 القبول المبدئي برتبة جندي

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أعلنت منذ قليل وزارة الداخلية ، عبر بوابة أبشر للتوظيف، عن إعلان نتائج القبول المبدئي لرتبة (جندي) في أمن المنشآت، والتي تم التقديم عليها في الفترة الماضية.

وأوضحت أنه يجب على المتقدمين الحضور في المواعيد المحددة كي لا يعد ذلك عدولاً منهم عن الوظيفة التي تم التقديم عليها في الفترة الماضية، وذلك في المواعيد والأماكن المحددة في إعلان النتائج.

نتائج القبول في أمن المنشآت 1441 عبر بوابة ابشر

وأتاحت وزارة الداخلية الحصول على النتائج، من خلال رقم الهوية الوطنية، عبر الرابط التالي: 

النتائج من هنا

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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