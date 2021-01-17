تراند اليوم : نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2020 ,,PDF- نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2020 دورة نونبر 2019

من المقرر أن تعلن وزارة التربية الوطنية عن عن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2019/2020 ابتداء من يوم 27 نونبر 2019 .

حيث انتهى الاختبار الكتابي لمباراة التوظيف بالتعاقد مع الأكاديميات السبت 16 نونبر 2019 ، ويفصلنا ايام فقط عن النتائج الاختبار الكتابي المبرمج يوم الخميس 27 نونبر 2019. وبدون الإطالة عليكم سنخصص هذه الصفحة لنشر لائحة المترشحين المدعوين لاجتياز الاختبارات الشفوية لمباراة توظيف الأساتذة موظفي الأكاديمية دورة نونبر.

وسبقت الإشارة أن ملفات المترشحين تخضع للدراسة من طرف لجان المباراة على المستوى الإقليمي، بالنسبة للمترشحين بسلك التعليم الابتدائي، وعلى المستوى الجهوي بالنسبة للمترشحين بسلك التعليم الثانوي، وذلك وفق معايير موحدة ومحددة في شبكة تعد لهذا الغرض.

ومن الجدير بالذكر أن لوائح المترشحات والمترشحين المدعوين لاجتياز الاختبارات الشفوية لمباراة توظيف الأساتذة موظفي الأكاديمية دورة دجنبر ستنشر تباعا فور توصلنا بها.