تراند اليوم : الجمعة البيضاء 2019 دبي .. تابع عروض الجمعة البيضاء 2019 دبي

تكون الجمعة البيضاء في كل عام في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، أي سيكون موعد الجمعة البيضاء لعام 2019 اليوم الجمعة 25- 11- 2019 .

ويقدم في كل عام العديد من العروض ،وتستمر العروض من 19 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر المقبل، كما أن أوضحت أن الشحن مجاني والطلب يكون أونلاين، مدونين شعار «البلاك فرايدي يعنى كارفور».

وتستغل سلسلة محلات «كارفور»، الفرصة لتقديم أقوى العروض والخصومات على السلع والمنتجات بمناسبة «البلاك فرايدي»، عروض كارفور والتي تظل حتى 1 ديسمبر القادم.

ويقدم كارفور عروض وتخفيضات على جميع السلع والمنتجات على النجو التالي:

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