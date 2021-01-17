تراند اليوم : نتائج امن المنشات .. رابط ابشر نتائج قبول امن المنشات 1441

نتائج امن المنشات الأن افحص نتائج قبول امن المنشات ،حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول في قوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للتعيين عليها في مناطق المملكة، وفق الشروط التي أعلنت عنها مسبقا.

ومن الشروط التي اعلنتها الوزارة أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

وكذلك يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم.

وأن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

يشار إلى أنه تم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الساعة الثامنة صباحاً الموافق 1441/1/16هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/1/20هـ.

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