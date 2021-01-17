تراند اليوم : نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2020 .. النتائج النهائية لمباراة التعاقد 2020

النتائج النهائية لمباراة التعاقد 2020 نتائج الامتحان الشفوي لمباراة التعاقد 2020 يسعى الكثيرين ممن تقدموا لاختبارات التفتيش في وزارة التربية الوطنية، إلى الاطلاع على نتائج الاختبار الكتابي لمباراة التفتيش في جميع الاسلاك التعليمة ، مباشرة من الموقع الرسمي ، والتعرف على نتائج الامتحان الكتابي لمباراة التفتيش الخاصة بدورة نونبر 2020 كاملة، فور صدورها رسميا من قبل الجهات المختصة لذلك.

ننشر لكم زوارنا الكرام نتائج الامتحان الكتابي لمباراة التفتيش التربوي دورة نونبر 2020 سلك مفتشي التعليم الابتدائي والثانوي والمصالح المادية، وعناصر مباراة التفتيش 2020 لجميع المتقدمين للاختبار التفتيش الكتابي للعام 2020 كامل بالاجابة النموذجية .

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة استدعت عدد هائل من الأساتذة الممارسين والمفتشين من أجل تصحيح أوراق التحرير.

نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2020 جهة الشرق نتائج الشفوي لمباراة التعليم بالتعاقد 2020 نتائج الاختبار الشفوي لمباراة التعاقد 2020 إعلانات عن نتائج الاختبار الكتابي بجميع الأكاديميات – موضوع متجدد يجب الإحتفاظ به عندكم انتهى الاختبار الكتابي لمباراة التوظيف بالتعاقد مع الأكاديميات .

وبدون الإطالة عليكم سنخصص هذه الصفحة لنشر لائحة مجتازي الاختبارات الشفوية لمباراة توظيف الأساتذة موظفي الأكاديمية دورة دجنبر. وسبقت الإشارة أن ملفات المترشحين تخضع للدراسة من طرف لجان المباراة على المستوى الإقليمي، بالنسبة للمترشحين بسلك التعليم الابتدائي، وعلى المستوى الجهوي بالنسبة للمترشحين بسلك التعليم الثانوي، وذلك وفق معايير موحدة ومحددة في شبكة تعد لهذا الغرض.

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ننشر لوائح المترشحات والمترشحين المدعوين لاجتياز الاختبارات الشفوية لمباراة توظيف الأساتذة موظفي الأكاديمية دورة دجنبر تباعا فور توصلنا بها. قم بزيارتنا بين الفينة والأخرى واحتفظ بهذه الصفحة عندك في هاتفك لتعود إليها للاطلاع على نتائج الاختبارات الكتابية بعدما نتوصل بها سنعمل على نشرها مباشرة لربح الوقت.

فقد أعلنت وزارة التربية الوطنية عن بداية الترشح لمباراة التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم فوج 2020/2021 والتي ستجرى شهر نونبر 2019.

الإعلان عن فتح باب التسجيل القبلي للمبارة:

تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، (قطاع التربية الوطنية)، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستنظم مباريات لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات، وذلك استعدادا للدخول التربوي 2021-2020.

فعلى الراغبين في المشاركة في هذه المباريات المزمع تنظيمها خلال شهر نونبر 2019 التسجيل القبلي للتعبير عن الرغبة في الترشيح، الذي سيتم حصرا عبر البوابة الخاصة بمباراة التوظيف:

http://tawdif.men.gov.ma، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 27 شتنبر2019 إلى غاية يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 في الساعة 12 ليلا.

شروط المشاركة في مبارة التعاقد 2021/2020:

– شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية، أو شهادة تعادلها والمتوفرين على مؤهلات نظرية وأكاديمية مماثلة في المسالك الجامعية للتربية؛

– شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية “تخصص مهن التدريس” المستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين 10.000 إطار تربوي في مهن التدريس؛

– شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية المستفيدين من البرنامج الحكومي لإعادة تأهيل 25 ألف إطار؛

– شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها.

هذا، وفور نشر الإعلان عن إجراء المباريات من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سيكون على المسجلين فقط (دون غيرهم)، المصادقة على الترشيح الإلكتروني وإيداع ملفات الترشيح بالمديريات الإقليمية التي يعبرون عن الرغبة في العمل بها، وذلك داخل الآجال التي ستحدد في الإعلان.

تاريخ إجراء مباراة التعليم بالتعاقد 2021/2020

وقد حددت وزارة التربية الوطنية التاريخ الرسمي لإجراء مباراة التعليم بالتعاقد الفوج الخامس 2021/2020 في 16 نونبر 2019.

الإعلان عن هذا التاريخ جاء في مقرر وزير التربية الوطنية المتعلق بتنظيم مباراة التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم.

العمليات المرتبطة بمباراة التعليم بالتعاقد حسب التواريخ الرسمية:

⇐فتح البوابة الإلكترونية للتسحيل القبلي يوم 26 شتنبر 2019.

⇐الإعلان الرسمي عن المباراة يوم 31 أكتوبر 2019.

⇐المصادقة الإلكترونية على الطلب من 31 أكتوبر إلى غاية 13 نونبر 2019.

⇐إيداع الملفات من 31 أكتوبر 2019 إلى غاية 14 نونبر 2019.

⇐الإعلان عن لوائح المترشحين المقبولين يوم 15 نونبر 2019.

⇐إجراء الامتحان الكتابي يوم 16 نونبر 2019.

⇐الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي يوم 27 نونبر 2019.

⇐إجراء الاختبارات الشفوية من 28 و 30 نونبر 2019.

⇐الإعلان عن نتائج الناجحين بصفة نهائية يوم 2 دجنبر 2019.

⇐الالتحاق بمراكز التكوين يوم 4 دجنبر 2019.

جديد ومستجدات مباراة التعليم بالتعاقد 2021/2020

ومن خلال قراءة المقرر الوزاري الخاص بتنظيم مباراة التعليم بالتعاقد نلاحظ المستجدات التالية:

1-إلغاء الانتقاء الأولي، حيث سيجري جميع المترشحين الذين تم قبول ملفاتهم المباراة دون تحديد للمعدل المطلوب.

2-تحديد سن الترشح للمباراة في 45 سنة؛

3-يمكنك الترشح في أي إقليم من أقاليم المملكة، وسيتم تعيين الناجحين في نفس الإقليم بالنسبة للابتدائي، فيما سيكون التعيين بالنسبة للثانوي جهويا.

وقد صرح وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي في مؤتمر صحفي أن المباراة سيتم الإعلان عنها في شهر أكتوبر وسيتم إجراؤها شهر نونبر.

وزير التربية أكد أيضا بأن العدد الإجمالي للمناصب التي سيتم فتحها تبلغ 15 الف منصب، لأن قانون المالية سمح بهذا العدد فقط.

وكانت وزارة التربية الوطنية تطمح لأن يكون العدد أكبر ، على اعتبار الخصاص الحاصل في قطاع التعليم، نظرا لحالات طلبات التعاقد النسبي والتي ترتفع في كل سنة.

الجديد في المباراة المقبلة أنها تأتي في إطار الخصاص الكبير الذي يعرفه القطاع من الأطر التربوية.

فستشهد هذه السنة والسنة المقبلة، نسبة كبيرة من طلبات التقاعد النسبي، والتحاق مجموعة أخرى من الأساتذة بمراكز تكوين أطر الإدارة والتوجيه والتخطيط.

الخصاص في قطاع التعليم خلال الموسم المقبل يقدر بحوالي 26 ألف منصب وهذا رقم كبير لم يسبق له مثيل خلال السنوات الماضية.

ويعتبر هذا الرقم فرصة كبيرة للنجاح خلال هذه السنة من خلال الاستعداد الجيد للمباراة.

من خلال هذه الصفحة المتجددة باستمرار سيتم نشر الأخبار المتعلقة بمباراة توظيف أطر الأكاديميات بالتعاقد دورة نونبر 2020.

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