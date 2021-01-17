تراند اليوم : فيديو بنك الشمال ..+18 فضيحة بنك الشمال الاسلامي لواط وشذوذ جنسي ابطاله موظفي البنك.. فيديو بنك الشمال الاسلامي المسرب

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان في فيديو بنك الشمال ،حيث شكلت فضيحة بنك الشمال قضية رأي عام، عقب نشر فيديو موظفين عاملين في بنك الشمال يمارسون اللواط والشذوذ الجنسي.

وطالب مغردون سودانيون بضرورة محاسبة الموظفين المقترفين للواقعة والذين ظهروا في الفيديو لافتين إلى أن ذلك يعتبر من الأمور المشينة والخارجة عن التعاليم الاسلامية.

يذكر أن بنك الشمال الإسلامي هو في الخرطوم بالسودان تأسس فى عام 1983 ، وهو من أحد المؤسسات المالية الرئيسية في السودان ، وأحد البنوك الإسلامية الرائدة في كافة أنحاء العالم.

تقرير وزارة الخارجية الأمريكية التى رفعت عنه السرية بتاريخ أغسطس عام 1996 وانجاز فرنسي في مصرف الشمال الإسلامي ، تم الاتفاق بشكل منفصل على أن أسامة بن لادن استثمر مبلغ خمسوت مليون دولار من ثروته في البنك عند وصوله إلى السودان في عام 1991 ، في مشروع مشترك مع كبار أعضاء الجبهة الإسلامية الوطنية .