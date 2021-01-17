تراند اليوم : امساكية شهر رمضان 2018 العراق

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إمساكية رمضان 2018 الموافق 1439فى العراق

وتلبية لطلبات زوار جبنا التايهة الكرام والذين طلبوا من خلال تعليقاتهم إمساكية رمضان 2018 الموافق 1439فى العراق الشقيق . يسعدنا أن نتقدم لزوارنا الكرام فى العراق وجميع دول العالم بالتهنئة بشهر رمضان الكريم ونقدم لكم اليوم إمساكية رمضان 2018 الموافق 1439فى العراق مدينة بغداد وعلى المقيمين خارج بغداد مراعاة فروق التوقيت . وإلى زوارنا الكرام فى جميع دول العالم نقدم لكم إمساكية رمضان 2018 الموافق 1439لجميع دول العالم.

امساكية شهر رمضان 2018 في محافظات العراق

تتشابه امساكية شهر رمضان 2018 في جميع المحافظات العراقية هذا العام، وذلك بسبب التوقيت الصيفي التي تسير عليه المحافظات العراقية المتشابه، حيث ان جميع المحافظات العراقية التالي ” محافظة بغداد، محافظة ديالى، محافظة الأنبار، محافظة كركوك، محافظة صلاح الدين، محافظة نينوى، محافظة السليمانية، محافظة أربيل، محافظة دهوك، محافظة واسط، محافظة بابل، محافظة كربلاء، محافظة النجف، محافظة ميسان، محافظة ذي قار، محافظة القادسية، محافظة المثنى، محافظة البصرة، محافظة حلبجة.” تتشابه في نفس الامساكية للشهر المبارك شهر رمضان 2018، وامساكية شهر رمضان 2018 العراق سوف تكون كالاتي :

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اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء الأربعاء 1 16 مايو, 2018 03:12 am 12:00 pm 03:49 pm 07:04 pm 08:34 pm الخميس 2 17 مايو, 2018 03:11 am 12:00 pm 03:49 pm 07:05 pm 08:35 pm الجمعة 3 18 مايو, 2018 03:10 am 12:00 pm 03:49 pm 07:06 pm 08:36 pm السبت 4 19 مايو, 2018 03:09 am 12:00 pm 03:49 pm 07:06 pm 08:36 pm الأحد 5 20 مايو, 2018 03:08 am 12:00 pm 03:49 pm 07:07 pm 08:37 pm الاثنين 6 21 مايو, 2018 03:07 am 12:01 pm 03:50 pm 07:08 pm 08:38 pm الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 03:06 am 12:01 pm 03:50 pm 07:09 pm 08:39 pm الأربعاء 8 23 مايو, 2018 03:05 am 12:01 pm 03:50 pm 07:09 pm 08:39 pm الخميس 9 24 مايو, 2018 03:04 am 12:01 pm 03:50 pm 07:10 pm 08:40 pm الجمعة 10 25 مايو, 2018 03:03 am 12:01 pm 03:50 pm 07:11 pm 08:41 pm السبت 11 26 مايو, 2018 03:02 am 12:01 pm 03:50 pm 07:12 pm 08:42 pm الأحد 12 27 مايو, 2018 03:01 am 12:01 pm 03:51 pm 07:12 pm 08:42 pm الاثنين 13 28 مايو, 2018 03:00 am 12:01 pm 03:51 pm 07:13 pm 08:43 pm الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 03:00 am 12:01 pm 03:51 pm 07:14 pm 08:44 pm الأربعاء 15 30 مايو, 2018 02:59 am 12:01 pm 03:51 pm 07:14 pm 08:44 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الخميس 16 31 مايو, 2018 02:58 am 12:02 pm 03:51 pm 07:15 pm 08:45 pm الجمعة 17 01 يونيو, 2018 02:57 am 12:02 pm 03:52 pm 07:16 pm 08:46 pm السبت 18 02 يونيو, 2018 02:57 am 12:02 pm 03:52 pm 07:16 pm 08:46 pm الأحد 19 03 يونيو, 2018 02:56 am 12:02 pm 03:52 pm 07:17 pm 08:47 pm الاثنين 20 04 يونيو, 2018 02:56 am 12:02 pm 03:52 pm 07:18 pm 08:48 pm الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 02:55 am 12:02 pm 03:52 pm 07:18 pm 08:48 pm الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 02:55 am 12:03 pm 03:53 pm 07:19 pm 08:49 pm الخميس 23 07 يونيو, 2018 02:54 am 12:03 pm 03:53 pm 07:19 pm 08:49 pm الجمعة 24 08 يونيو, 2018 02:54 am 12:03 pm 03:53 pm 07:20 pm 08:50 pm السبت 25 09 يونيو, 2018 02:53 am 12:03 pm 03:53 pm 07:20 pm 08:50 pm الأحد 26 10 يونيو, 2018 02:53 am 12:03 pm 03:54 pm 07:21 pm 08:51 pm الاثنين 27 11 يونيو, 2018 02:53 am 12:04 pm 03:54 pm 07:21 pm 08:51 pm الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 02:53 am 12:04 pm 03:54 pm 07:22 pm 08:52 pm الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 02:52 am 12:04 pm 03:54 pm 07:22 pm 08:52 pm الخميس 30 14 يونيو, 2018 02:52 am 12:04 pm 03:54 pm 07:22 pm 08:52 pm

امساكية شهر رمضان بغداد 2018/1439

امساكية شهر رمضان النجف 2018/1439

امساكية شهر رمضان البصرة 2018/1439

امساكية شهر رمضان دهوك 2018/1439

امساكية شهر رمضان صلاح الدين 2018/1439

امساكية شهر رمضان كركوك 2018/1439

امساكية شهر رمضان دهوك 2018/1439

امساكية شهر رمضان السليمانية 2018/1439