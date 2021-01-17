تراند اليوم : تعيين الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود رئيساً شرفياً لمجلس الأزياء العربي

تعيين الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود رئيساً شرفياً لمجلس الأزياء العربي

الرياض / الخليج 365

افتتح مجلس الأزياء العربي مكتبه الإقليمي في مدينة الرياض ، كما تم تعيين صاحبة السمو الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود كرئيس شرفي للمجلس، وتعيين السيدة ليلى عيسى أبو زيد كمدير للمجلس في المملكة العربية السعودية. ومجلس الأزياء العربي، وهو أكبر مجلس غير ربحي في العالم يختص بشؤون الأزياء والموضة ويمثل 22 دولة عربية عضواً في جامعة الدول العربية .

ويشمل جدول أعمال مجلس الأزياء العربي من خلال مكتب الرياض تقديم الدعم ليس فقط للمواهب المحلية المتخصصة بالتصميم، ولكن العمل ايضاً كشريك استراتيجي للمصممين العالميين ومساعدتهم في الدخول إلى المنطقة ، بحسب مجلة لها . وقالت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود الرئيس الشرفي لمجلس الأزياء العربي: “يسعدني قبول منصب الرئيس الشرفي لمجلس الأزياء العربي ، إن هدفنا هو وضع كلاً من المملكة بل المنطقة على خريطة الموضة العالمية ، واحتضان الثروة المتمثلة في المواهب الإقليمية في مجال الموضة والتصميم والتجزئة والأعمال ، والترويج لهذه المواهب على المستوى العالمي من خلال إنشاء بنية أساسية مستدامة مسؤولة وملائمة للمستقبل في العالم العربي”.

انتهى

اقرأ أيضاً