تراند اليوم : رمضان شهر الريان : أغنية رمضان شهر الريان يوتيوب كليب شهر الريان نجوم كراميش

فيديو كليب شهر الريان يتحدث الكليب عن رمضان ، من غناء نجوم كراميش عبد القادر صباهي و نتالي مرايات وزينه عواد ولين الغيث، وقناه كراميش للأطفال هي قناه متخصصه بالفن الهادف لتعليم الطفل والترفيه عنه.

كراميش هي قناة إنشادية مختصة بالأطفال؛ بدأت بثها في 15 فبراير 2009 من الأردن وضمّت بعض المنشدين أمثال موسى مصطفى ومجاهد هشام وأحمد المنصوري محمد عدوي وعبدالقادر صباهي وغيرهم.

قدمت كراميش الكثير من الكليبات في بدايتها مثل بابا عضلنجي .. نام نام يلا نام.. بالإضافة تقديم عدة رسوم كرتونية وبعض الأعمال اليدوية والمعلومات الثقافية والنصائح الاجتماعية كالحفاظ على النظافة وغيرها وأيضاً الدروس الدينية كآداب الطعام.

اشتهرت قناة كراميش في البلدان العربية لبرامجها ذات المواضيع التربويية، كتقديم طيب ليه تعمل حريقه (أمل قطامي) - الطماع (موسى مصطفى) - الغشاش (بشرى عواد + مجاهد هشام) والكثير من المواضيع.

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