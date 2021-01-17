تراند اليوم : ارطغرل 116 :: الحلقة 116 قيامة ارطغرل 116 موقع النور قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 116 : عودة نويان المغولي واستشهاد أريس

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 116 مترجم كاملة موقع النور ، مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 116 مترجم FULL HD 720p موقع النور الموسم 4 الرابع الحلقة 25 الخامسة والعشرون Diriliş Ertuğrul 116. Bölüm مترجم قيامة ارطغرل الحلقة 116 مترجم من الجزء 4 ، وفي أحداث الحلقة 116 عاد المغول للصراع مع ارطغرل في أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع ، وارطغرل هو مسلسل تاريخي وقائعه حقيقية بطولة الممثل إنجين ألتان دوزياتانبدور(أرطغرل ) الممثلة سراء بيلقيتش(حليمة خاتون)والممثل هوليا دارجان (هايماه) وكثير من الممثلين الكبار شاركو في التمثيل تدور احداث القصة في القرن الثالث عشر في ضعف الخلافة العباسية وهي كان المسلمون يعانون الكثير من المشاكل في القرن المسلمين في كل مكان حتى جاء حم قائدهم قائد قبيلة قابي وهي قبيلة مكونة من 400 مخيم كان اسلافة ويبتعدون من الظلم كان المغول والروم يهتكون بالمسلمين والعالم بانتظار بطل يقف في وجه الظلم والكفار قائد لهم الى الخيروالقوة التي كان بها المسلمين جاء القائد ارطغرل وهوابن سليمان شاه، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية الي كبرت وتوسعت كان شجاعاً ولايخاف العدو ووحد بين صفوف المسلمين لكي يواجهو الظلم احداث ملحمية وصراعات قوية يقودها القائد ارطغرل .

وتترجم حلقات مسلسل ارطغرل إلى أكثر من 10 لغات، ويتم عرضة في العديد من الدول مثل تركيا، والدول العربية، ورومانيا، واليونان وتعدد الحلقة 96 من المسلسل من أعلى الحلقات مشاهدة في التاريخ عالميا و بذلك ينضم قيامة ارطغرل إلى قائمة أكثر الأعمال مشاهدة و نجاحا عالميا ومن أهم أحداث الحلقة:

يجتمع ارطغرل وتورغت وبامسي وجون ألب مع أحمد الذي يخبرهم بأن الامبراطور أرسل جيشاً كبيراً بهدف احتلال الاناضول ، ويخبرهم بان قائد الجيش المغولى يدعى نويان. فيستغرب ارطغرل ورجاله ويقول له بامسي " لم يبقى مكان بنويان إلا وقطعه سيفك يا ارطغرل ،كيف نجى ذلك الابليس".فيسأل أريس هل تعرفه فيرد ارطغرل " إن حقده علي كبير، وسيفعل المستحيل للوصول إلي". ويتحول الصراع في أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 116 ،بعد قتل ارطغرل للخائن سعد الدين كوبيك لقتال شرس وصراع جديد مع الصليبين وتحديداً حاكم بيلاجيك الذي استعان بالامبراطور وطلب جيشاً كبيراً لمواجهة وتخريب سعي ارطغرل لاقامة وطن ودولة جديدة في سوغوت . ويعود السلطان غياث الدين إلى قونية ، ويتسم عهده بالقوة ، ويتزوج إمرأة وينجب منها ثلاثة أبناء ، ويبدأ بالتجهز لصراع جديد مع المغول الذين يبدأون السعي للتوسع في الاناضول ، ودخول سيفاس. وايضـاً ستشهـد الحلقـة اقـوى مشهد وهو تعلـيق سعد الدين على بوابـة قونيا وسحل جسده المشؤوم في القصـر.

تردد قناة TRT التركية والقنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

حيث بدأت قناة TRT التركية في عرض أولي الحلقات من قيامة ارطغرل الجزء الرابعونحن هنا من خلال موقعكم المتميز، موقع نجوم مصرية نعرض متابعينا الأعزاء تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل وموقعها علي الأقمار الصناعية.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب التصويب

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ترك سات 11042 8400 عمودي 5/6

يوتلسات 10928 3000 عمودي 5/6

موقع النور العربي يوقع عقد شراكة مع قناة TRT التركية

نظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها الجزء الرابع من مسلسل قيامة ارطغرل وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة TRT التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور.