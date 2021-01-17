تراند اليوم : نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2018 -2019 : مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2018 وجداول تفصيلية كاملة لجميع الكليات والحد الأدنى لكل كلية

الكلية الحد الأدنى اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 395.5 إعلام القاهرة 391.5 كلية الألسن كفر الشيخ 391 كلية السياسة والاقتصاد ج السويس 389.5 كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية 389 كلية الألسن ج قناة السويس بالإسماعيلية 386.5 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف 386.5 إعلام بنى سويف 385.5 الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس 385.5 السن عين شمس 384.5 كلية الألسن بنى سويف 383.5 إعلام ج جنوب الوادي 383 السن المنيا 382.5 كلية الألسن سوهاج 381.5 كلية الألسن بالأقصر ج جنوب الوادي 381 كلية الألسن ج أسوان 380 أثار القاهرة 377.5 تربية المنيا 374 أثار الفيوم 374 تربية عين شمس 374 تربية الزقا زيق 372.5 تربية بنها 371 كلية الآثار بالأقصر 367.5 كلية الآثار سوهاج 366 تربية شبين الكوم 366 تربية طنطا 366 تربية إسكندرية 365.5 فنون جميله فنون ج الإسكندرية 364.5 تربية بور سعيد 364.5 أثار قنا جنوب الوادي 364.5 تربية حلوان 364 كلية الآثار ج أسوان 363.5 تربية ابتدائي المنيا 363 تربية دمنهور 361.5 تربية قنا ج جنوب الوادي 361 تربية ابتدائي الزقا زيق 361 كلية الآثار انتساب موجه بالأقصر 360.5 تربية ابتدائي عين شمس 359.5 تربية السادات 359.5 تربية بنى سويف 359 فنون جميله فنون حلوان 357.5 كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة 356 تربية الفيوم 355.5 تربية طفوله الزقا زيق 355 تربية المنصورة 355 تربية أسيوط 354 كلية البنات تربية عين شمس 353.5 تربية سوهاج 353 كلية الآثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادي 352.5 تربية ابتدائي بنها 352 كلية فنون جميلة فنون أسيوط 351 تربية ابتدائي بور سعيد 351 تربية ابتدائي طنطا 349 تربية كفر الشيخ 349 تربية ابتدائي شبين الكوم 348.5 تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان 347.5 كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد 346.5 تربية أساسي إسكندرية 346 أداب عين شمس 345.5 كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف 345 كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس 345 أداب القاهرة 344.5 تربية الإسماعيلية 344 كلية علوم الإعاقة والتأهيل ج الزقا زيق 344 نوعية المنيا 343 فنون جميله فنون المنيا 342.5 فنون جميله فنون الأقصر 341.5 التربية للطفولة المبكرة المنيا 341.5 تربية ابتدائي السادات 340.5 تربية طفوله طنطا 340 تربية ابتدائي أسيوط 340 أداب بنها 338.5 تربية جامعة السويس 338 نوعية الزقا زيق 337.5 تربية ابتدائي المنصورة 337.5 كلية حقوق المنيا 336 أداب حلوان 335.2 تربية ابتدائي دمنهور 335 تجاره القاهرة 334.5 تربية فرع الوادي الجديد 334 تربية شعبه طفوله ج المنوفية 334 تربية ابتدائي بنى سويف 333.5 كلية بنات شعبه طفوله عين شمس 333.5 كلية رياض الأطفال أسيوط 333.5 تربية أسوان 332 تربية طفوله الإسكندرية 332 رياض أطفال بورسعيد 331.5 تربية ابتدائي الفيوم 331 رياض أطفال بنى سويف 330.5 تربية ابتدائي قنا ج الوادي 330 تربية ش.رياض أطفال ج حلوان طالبات 329 تجاره عين شمس 328.5 أداب الإسكندرية 328 نوعية طنطا 328 تربية ابتدائي كفر الشيخ 328 التربية للطفولة المبكرة الفيوم 327 تربية ابتدائي الإسماعيلية 327 تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات 326.5 رياض أطفال المنصورة 326.5 تربية طفوله كفر الشيخ 322.5 تربية ابتدائي سوهاج 321.5 كلية أداب بورسعيد 321.5 تجاره الإسكندرية 320.5 التربية للطفولة المبكرة ج السادات 320.5 تجاره المنصورة 318 تجاره جامعة دمياط 317.5 أداب انتساب موجه القاهرة 317.5 تربية طفوله سوهاج طالبات 317 أداب الزقا زيق 317 تجاره الزقا زيق 316.5 التربية للطفولة المبكرة ج القاهرة 316.5 أداب انتساب موجه عين شمس 316.5 تربية طفوله الإسماعيلية 316 تجاره وإدارة أعمال ج حلوان 315.5 رياض أطفال الإسكندرية طالبات 314 تجاره انتساب موجه القاهرة 313 أداب انتساب موجه بنها 313 نوعية بنها 312.5 نوعية قنا 312 حقوق سوهاج 311.5 تربية طفوله ج دمنهور 311.5 أداب انتساب موجه الإسكندرية 310.5 رياض الأطفال ج الإسكندرية فرع مطروح 310.5 أداب شبين الكوم ج المنوفية 310 أداب انتساب موجه حلوان 310 كلية رياض الأطفال جامعة دمنهور 309.5 كلية البنات آداب عين شمس 309.5 سياحه وفنادق ألإسكندرية 309 تجاره انتساب موجه عين شمس 308.5 تربية الغردقة جنوب الوادي 308 نوعية الإسكندرية 307 أداب المنصورة 307 أداب الفيوم 306.5 نوعية جيزه 305.5 أداب طنطا 303 تجاره انتساب موجه حلوان 303 تجاره الإسماعيلية ج قناة السويس 302.5 تجاره بنها 301.5 أداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية 301.5 تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان 300.5 أداب دمنهور 299 نوعية كفر الشيخ 298.5 نوعية موسيقيه المنيا 297.5 أداب قنا ج جنوب الوادي 297.5 كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس 297 تجاره انتساب موجه الإسكندرية 296.5 كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 296.5 تجاره كفر الشيخ 295.5 نوعية أسيوط 295.5 أداب كفر الشيخ 295 نوعية موسيقيه الزقا زيق 295 تربية ابتدائي جامعة السويس 295 أداب المنيا 293.5 نوعية عباسيه 293.5 الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس 293 تربية ش.رياض أطفال ج دمياط طالبات 292.5 تربية طفوله جامعة السويس 292 تجاره بور سعيد 292 نوعية موسيقيه قنا 292 حقوق القاهرة 292 حقوق عين شمس 291.5 حقوق بنى سويف 291.5 أداب بنى سويف 291 تجارة قنا ج جنوب الوادي 291 أداب أسوان 291 أدأب فرع الوادي الجديد 291 تربية العريش 290.5 نوعية موسيقيه كفر الشيخ 290.5 تجاره بنى سويف 290.5 أداب العريش 290.5 تربية جامعة دمياط 290 تجاره شبين الكوم ج المنوفية 290 أداب سوهاج 290 تجاره دمنهور 290 أداب دمياط 290 أداب أسيوط 290 كلية التربية الفنية ج المنيا 290