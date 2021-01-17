تراند اليوم : اول ميناء بترولي في المملكة العربية السعودية

هناك الكثير من الالغاز التي تطرح عبر الالعاب التي يتم لعبها علي الهواتف الذكية كلعبة وصلة وكلمات متقطعة والي ما غير ذلك من العاب والتي تتواجد بكثرة وهدفها الاساسي اثراء الدماغ بمعلومات قيمة ومفيدة وهي العاب ذكاء جيدة لتشغيل المخ والتي لاقت رواجا كبيرا خلال الفترة السابقة واهتم بها عدد كبير من الناس فما جواب لغز اول ميناء بترولي في المملكة العربية السعودية وهو لغز مكون من راس يحتوي علي خمسة احرففي لعبة كلمات متقطعة وهاذا اللغز الذي يجهله الكثيرين من المهتمين بتلك الالعاب فما هو جواب هذا اللغز فلنتعرف جميعا علي اجابة اللغز .

الاجابة

يسعدنا ان نقدم لكم اجابة لغز اول ميناء بترولي في المملكة العربية السعودية وهي تنورة .