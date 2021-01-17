تراند اليوم : سبب منع لطيفة من دخول السعودية

سبب منع لطيفة من دخول السعودية حيث تعتبر الفنانة لطيفة من ضمن ابرز الفنانين في الوطن العربي، والتي تعمل علي تقديم العديد من العروض المسرحية في البلاد العربية، والتي تفتح الأبواب أمامها علي الدوام، فهي من أصول تونسية، وتعيش في تونس، ونازالت تعمل في الجمال الفني، وتقدم الاعمال لها علي الدوام، وفي الحالة التي أنتشر الحديث عنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول المنع الذي جاء بعد الزيارة الأخيرة للفنانة لطيفة إلي الممكلة العربية السعودية.

سبب المنع لطيفة من دخول السعودية

عندما بحثنا في الملفات القديمة عن السبب الذي منع لطيفة من دخول السعودية منذ أكثر من ستة سنوات علي التوالي، تبين لنا أن الأمر غير متعلق بالممكلة من الناحية الفنية، أو الشبوهات، لكن الأمر متعلق بكون لطيفة خالفة القانون الصريح، والذي يمنع أي شخص يدخل بفيزا من أجل العمر بالقيام بأي اعمال خارج هذا السياق، ولكن ما قامت به الفنانة لطيفة كان مخالف بشكل صريح للقانون.

فقد أقدمت الفنانة لطيف علي احياء حفل لاحد الأشخاص، وبذلك يكون الهدف من فيزت العمرة ليس بهدف زيارة الأمكان المقدسة، والقيام بالعمرة، بل من اجل أهاف خاص بها.

حيث ينص القانون الخاص بالممكلة علي عدم منع اي أحد من العمرة او الحج حتى لو كان من البلاد التي لها خلاف مع الممكلة مثل قطر.

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