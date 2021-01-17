تراند اليوم : مواعيد عمل مكتب التصديقات بوزارة الخارجية السعودية

مواعيد عمل مكتب التصديقات بوزارة الخارجية السعودية في اطار تقديم المسؤلية والنزاهه والشفافية التي تقوم عليها وزارة الخارجية السعودي وتقديم العديد من الخدمات للمواطن السعودي او المقيمين ورجال الاعمال وفي اطار تطبيق التوجيهات في الادارة ذات الشان السعودي وتبسيط المعاملات وتقديمها في اسرع وقت والبدء بالاجراءات اطلقت المملكة خدمة تصديق والتي بدورها تساعد المواطنين في تصديق كل البيانات والاجراءات اللازمة التي تخص المواطنين والمقيمين ورجال الاعمال في المملكة مما يتيح امامهم الفرصة الاكبر لاستغلال الوقت وتوفير سبل الراحة والسرعة في بناء المعلومات والاجراءات والمعاملات الوزارية والتي تختلف في اشكالها كعقود الزواج والوكالات وتصديق الوثائق التعليمية والاوراق الشخصية والمستندات التجارية .

خدمة تصديق الوثائق ومواعيدها بوزارة الخارجية السعودية

انشاءت وزارة الخارجية في المملكة السعودية خدمة الكترونية لتسهيل الخدمات الوزارية التي تحتاج لتصديق من قبل الوزارة والتي قامت بانشاء تطبيق عبر شبكة الانترنت يمكن المواطينين من الدخول لموقع الوزارة وتصديق كافة الاوراق والمستندات والمعاملات والامر الذي يعمل توفير الكثير من الوقت والجهد وتاتي خدمة تصديق الوثائق ضمن مجموعة كبيرة من الخدمات التي تطرحها المملكة عبر مواقع الانترنت والبوابات الالكترونية وذلك لتقديم كل انواع الراحة للمواطن السعودي .