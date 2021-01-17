تراند اليوم : رابط حجز مواعيد وزارة الصحة السعودية

في اعقاب الحملات التي تطلقها المملكة العربية السعودية للنهوض بالمملكة وتقديم افضل سبل الحماية والراحة والامان للمواطن السعودي اقدمت المملكة علي وضع برنامج وهو بمثابة خدمة الكترونية والذي يقوم المواطنين السعودي بدوره بالدخول الي الشبكة العنكبوتية والدخول الي الموقع الذي وضعته الوزارة عبر الانترنت للحجز والاستفسار ولتلبية طلبات المواطن السعودي في اطار تقديم كامل الخدمات التي تلتزم بها المملكة العربية السعودية كما يذكر انه يمكن من خلال موقع موعد يمكنك حجز المواعيد والغائها والتعديل عليها وياتي انطلاق خدمة موعد ضمن المجموعة المميزة التي تطلقها مثل تطبيق ساند .

رابط حجز المواعيد وزارة الصحة السعودية

في اطار الخدمة الالكترونية موعد والتي تم انشائها بناء علي خطة استراتيجية عالية تم دراستها وتم ايضا تطبيقها علي ارض الواقع والهدف الاساسي منها تقديم كافة الخدمات الطبية في المشافي في المملكة لكافة المواطنين بكل سهولة ويسر وتوفير للوقت والجهد بدلا من ان يحضر مقدم الحجز او من يريد المراجعة في المشفي للقدوم وتكبد الخسائر ومعاناة الطريق والانتظار طويلا حيث يعمل تطبيق موعد علي مراعاه وتنسيق المواعيد ايضا بين المواطن السعودي وكافة المستشفيات والتي تقوم بدورها بفلترة وتوزيع المواعيد والاوقات اليكم رابط الخدمة الالكترونية موعد