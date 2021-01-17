تراند اليوم : نشطاء لبنانيون يرمون دبابات ومدافع قديمة في البحر .. والسبب !!!

بيروت - الخليج 365

أقدم نشطاء لبنانيون في مجال حماية البيئة في مدينة صيدا، السبت، برمي دبابات قديمة كانت تابعة للجيش قبالة ساحل المدينة.

وقام النشطاء برمي 10 دبابات قديمة في محاولة لإيجاد حل لمشكلة النفايات الصلبة اضافة الى جذب عدد أكبر من السياح إلى المنطقة، ولخلق ملاذ جديد للحياة البرية في البحر الأبيض المتوسط.

وشاهد متفرجون الدبابات أثناء إنزالها في الماء على مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من الساحل.

وقال كامل كزبر، من مجموعة "أصدقاء شاطئ صيدا" التي تقود المشروع، لوكالة فرانس برس للأنباء "سيصبح هذا المكان جنة للغطاسين، وبقعة يمكن أن نطوّر فيها الحياة تحت الماء".

اقرأ أيضاً

وعبر عن أمله في أن تغطي الأعشاب البحرية قريبا هذه الدبابات، التي قدّمها الجيش هدية لهم، لتحقيق رؤيتهم بخلق "متنزه تحت الماء" ليكون بذلك عالما بعيدا عن الشواطئ التي لم تستطع الإفلات من أزمة القمامة في لبنان.

ولا يعتبر هذا المشروع بيئياً فقط، حيث ذكرت المجموعة أنها وجهت فوهات الدبابات نحو الجارة الجنوبية إسرائيل.

وأضاف كزبر "فعلنا ذلك تضامنا من الشعب الفلسطيني".

"بي بي سي عربي"