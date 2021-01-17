تراند اليوم : نتائج الاعتراضات للثالث متوسط 2018 .. موقع ناجح نتائج اعتراضات الثالث متوسط في دولة العراق

نتائج الاعتراضات للثالث متوسط 2018 الأن ظهرت عبر موقع ناجح نتائج اعتراضات الثالث متوسط في دولة العراق ، واعلنت وزارة التربية نتائج اعتراضات طلبة الثالث المتوسط في الامتحانات الوزارية / الدور الاول للعام الدراسي 2018_2019.

وذكر مدير عام الامتحانات والتقويم بالوزارة شاكر نعمة عبد عون لمسؤولة موقع الوزارة الالكتروني لمياء العامري:" ان المديرية سلمت نتائج الاعتراضات لمديريات التربية في بغداد والمحافظات ليتم اعلانها اعتبارا من اليوم.

واشار الى وجود تغييرات في نتائج امتحانات الدور الاول للصف الثالث المتوسط لعدد من الحالات في ضوء الاعتراضات التي تسلمتها المديرية.

فقد أكدت وزارة التربية والتعليم ان نتائج اعتراضات الثالث المتوسط ستنشر رسميا خلال ساعات لجميع الطلاب والطالبات في كافة المحافظات العراقية، حيث بامكانهم التعرف فورا على نتيجة الاعتراضات في الثالث المتوسط للعام 2018 حسب الاسم .

طالع مباشرة نتائج اعتراضات الثالث متوسط عبر موقع ملازمنا لجميع الطلاب والطالبات في العراق للفصل الدراسي الثاني من العام 2018 عبر الرابط التالي https://mlazemna.com/ .

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هذا وبامكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة اعتراضات اختبار الثالث المتوسط 2018 بشكل حصري وسريع والاطلاع على كشف الدرجات من خلال الرابط التالي