تراند اليوم : التقويم الدراسي 2018 السعودية

يترقب الكثير من الطلبة في المملكة العربية السعودية موعد الدوام الدراسي وتفاصيل الدراسة والتقويم الدراسي لعام 2018 حيث يبلغ عدد ايام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد 167 يوما أي 15 اسبوع خلال الفصل الدراسي الاول والثاني جاء البحث عن التقويم الدراسي لعام 2018 في اعقاب الاعلان عن بدء موعد التقويم السنوري والتي اقره مجلس الوزراء بالمملكة والذي تم الاتفاق من خلاله علي ان يكون يوم الاحد الموافق 26/12/1438 هـ هو اول يوم للدوام والبدء في الخطة الدراسية كما تم نشر بعض التفاصيل الخاصة بالتقويم الدراسي لعام 1438 لغاية عام 1443 بالصور والتي سنعرضها عليكم بالاسفل

التقويم الدراسي 2018 للسعودية

بعد الاتفاق واعلان وقت الدوام الدراسي في المملكة والتي صرح به مجلس الشيوخ السعودي تم الاقرار والاتفاق ووضع التقويم السنوي للدراسة لعام 2018 اليكم الصور .

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يذكر انه تم الاقرار والتصريح علي مدة التقويم المدرسي لخمس سنوات متتالية وهنا قد وضعنا لكم خطر التقويم السنوية للمدارس في المملكة العربية السعودية متمنيا دوام التقدم والنجاح .