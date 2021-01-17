تراند اليوم : رقم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

في اطار الحملة التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية ضمن امور التيسير علي المواطنين والتي تمثل تطبيق موعد وتطبيق ساند في اطار توفير كل سبل الراحة للمواطن السعودي وبيان مدي التكافل الوزاري اطلقت المملكة العربية السعودية مركز الوحدة الصحية والتي من خلاله يتم الاتصال والتواصل مع المواطنين بهدف تقديم الخدمات وتقديم كل انواع سبل الراحة والعناية

رقم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الالي

حبث اكد الصائغ في بيان صحفي اصدر فيه ان الهدف الرئيسي من انشاء المركز الصحي الالي هو استقبال كافة المكالمات داخل المملكة لمتابعة الطلبات والمعاملات الادارية عن بعد دون الحاجة الي التكلف والزيارة لفروع الهيئة كما كشف الدكتور عبد العزيز عن رقم التخصيص الذي تم الاتفاق عليه وهو 920019393 لتلقي اتصالات الجماهير ويذكر ان المركز الصحي يتعامل بلغتين اساسيتين وهما اللغة العربية واللغة الانجليزية وتم استخدام اعلي مستويات التقنية في مركز الصحة الالي عالميا وبدوره ذكر مواعيد العمل من الساعة 7:30 صباحا حتي ال 3:30 مساء ما عدا يوم الخميس والجمعة .