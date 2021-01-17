تراند اليوم : شروط ترخيص السلاح في السعودية

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في كثير من الاحيان يحتاج المرء للسلاح للدفاع عن نفسه في بعض الظروف التي تستوجب علينا حمل السلام وينتشر السلاح في بقاع الارض جميعا وفي عصرنا هذا نرا الطفل الصغير يحمل السلاح ولهذا قررت المملكة العربية السعودية وضع قوانين واشتراطات وتعهدات والتزامات علي كل من يرغب في حمل السلاح واقتنائه فما هي تلك الالتزامات والاقرارات والشروط التي يجب ان تتوافر في حامل السلاح حيث صرحت المملكة ان يجوز حمل 6 اسلحة للشخص المتوافرة به الشروط ومدة ترخيصها 10 سنوات .
التزامات وتعهدات لكل من يتقدم للترخيص بحمل السلاح:
- التعهد بعدم تسليم السلاح للغير أو التصرف فيها بالبيع أو التنازل أو غيره إلا بعد الحصول على رخصة وإذن مسبق من الجهة المختصة.
- الالتزام بعدد الذخيرة المسموح بها وإذا ظهر خلاف ذلك يكون عرضة للمساءلة.
- التعهد بعدم حمل السلاح المرخص داخل الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة أو الساحات المحيطة بهما والمساجد.
- التعهد بعدم حمل السلاح المرّخص بالقرب من المناطق العسكرية أو البترولية والدوائر الحكومية والمطارات والمساجد والشوارع والتجمعات العامة وأثناء الاحتفالات الخاصة أو العامة وعدم حمله بشكل ظاهر.
- في حالة سرقة السلاح أو فقدانه أو تلفه يتعهد المرخص له بإبلاغ أقرب مركز شرطة في حينه.
- عدم اصطحاب السلاح المرخص خارج المملكة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
- تعهد المرخص له بأنه على علم بأن المقصود بحمل السلاح هو التنقل به في الأماكن المسموح بها فقط برخصة نظامية وأن المقصود باقتناء السلاح هو حيازته برخصة نظامية وحفظه في مكان آمن وعدم حمله والتنقل به إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
- يتعهد الحاصل على الترخيص فور حصوله على رخصة اقتناء السلاح بالمحافظة عليه في مكان أمين وعدم التنقل به إلا بعد أخذ الإذن من الجهة المختصة.
- وأخيرا التعهد بتجديد الرخصة عند إنتهائها.
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