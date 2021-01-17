تراند اليوم : شروط ترخيص السلاح في السعودية

في كثير من الاحيان يحتاج المرء للسلاح للدفاع عن نفسه في بعض الظروف التي تستوجب علينا حمل السلام وينتشر السلاح في بقاع الارض جميعا وفي عصرنا هذا نرا الطفل الصغير يحمل السلاح ولهذا قررت المملكة العربية السعودية وضع قوانين واشتراطات وتعهدات والتزامات علي كل من يرغب في حمل السلاح واقتنائه فما هي تلك الالتزامات والاقرارات والشروط التي يجب ان تتوافر في حامل السلاح حيث صرحت المملكة ان يجوز حمل 6 اسلحة للشخص المتوافرة به الشروط ومدة ترخيصها 10 سنوات .

التزامات وتعهدات لكل من يتقدم للترخيص بحمل السلاح: