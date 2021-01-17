تراند اليوم : فيديو المرسيدس الاردن .. فيديو الفورد فيوجن الفاضح

يواصل فيديو المرسيدس الاردن اثارة الجدل في الاردن، عقب ظهور فتاتان وهما ترقصان بملابس شبه عارية في الاردن، وتداول ناشطون فيديو المرسيدس الاردن بشكل مكثف وسط حالة من الغضب والسخط العارم، معتبرين اياها متنافية مع العادات والتقاليد الأردنية.

وبحسب ما ظهر بالفيديو عن إطلاق سراحهما- فالفتاتان تمارسان الرقص عارياً بكل ملابسهما تقريباً في سيارة مرسيدس “جي كلاس” الفاخرة.

وأثار الفيديو موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي ، وطالب عدد كبير من المواطنين بمحاسبة الجناة بسبب عملين غير قانونيين أحدهما الإساءة بجرأة إلى العادات والقيم الاجتماعية ، والانتهاك بممارسة الألفاظ النابية.

أما النقطة الثانية فهي مخالفة لأمر الدفاع الوطني القاضي بعدم عقد التجمعات والتجمعات.

وأشار ناشطون إلى أن الفيديو تم تصويره في الوادي الجنوبي ، وأشاروا إلى أن الفتاتين كانتا برفقة العديد من الشباب احتفلوا بالعام الجديد ، كما تضمن الفيديو شبان نصف عراة.

اقرأ أيضاً

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في الأردن، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

تصدر مقطع فيديو "فاضح" مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القلية الماضية، وذلك بعد انتشاره و إثارته للجدل بين نشطاء مواقع التواصل لأنه منافيا لقيم وعادات الشعب الاردني.

وأصيب النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، بالصدمة، بعدما تداولت صفحات محلية فيديو أطلقوا عليه "فورد فيوجن" في الأردن، مطالبين السلطات الأمنية باتخاذ العقوبات الرادعة بحق من قام بهذا الفعل "الدنيء" وقال أحد النشطاء في تغريدة معلقاً:" بعض المحسوبين صدفة على الذكور يستغل ضعف ومشاعر الطرف الآخر ولا يكتفي باستغلال العلاقة لاهدافه الدنيئة فقط !! بل يوثقها وينشرها في بنوك العامة بلا شروط وبالمجان لا انكر الخلل بالطرفين ولكن الستر واجب درءا للجريمة." وكتب اخر:" أصبحنا وأصبح الملك لله تراجع اللانسر للمركز الثالث و الجي كلاس للمركز الثاني وتتصدر الـفورد فيوجن للمركز الاول باكتساح لا حدا يحكيلي ابعثلي الفيديو لأنه عيب عيب هالتصرفات وصلنا للحد من لا مبالاه بأعراض الناس".

وغرد اخر :"لا تحكولي فيلم الجن و لا لانسر و لا مزرعة الغور و جرش ولا حتى كمان رامي و لانا و لا البنت يلي في المحاضرة فيديو سيارة فيوجن تخطى كل حدود القذارة