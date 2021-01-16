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تراند اليوم : نادين نجيم لفنانة اماراتية: يلي متلك منا امرأة بدك كتير لتصيري امرأة

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جدال كبير دار عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بين الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والفنانة التشكيلية الإماراتية هنوف محمد، التي انتقدت الفيديو الذي نشرته نادين دعماً للمرأة .

وكتبت هنوف في تغريدتها: “نادين التي ترى أن الذكر يجب أن يحصل على الحرية الكاملة ويلزمه خوض تجارب جنسية كثيرة مع بنات الناس، لكنها ترفض نفس الحرية لابنتها، تأتي الآن لتروج لنفسها من خلال المرأة السعودية”، “عزيزتي نادين، انشغلي بأمور على قد عقلك، مثل مسلسلات رمضان، ولا تتدخلي بحقوق المرأة لأنها أكبر منك”.

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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