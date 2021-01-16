تراند اليوم : حبس المتهم بقتل حفيدتي الفنان المرسي أبو العباس

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار محمد عمر، وكيل النيابة، حبس نجل الفنان المرسي أبو العباس، المتهم بقتل زوجته وطفلتيه داخل منزلهم في بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

كما طالبت النيابة بعرض نجل الفنان المرسي أبو العباس المتهم بقتل زوجته وطفلتيه داخل منزلهم في بولاق الدكرور على الطب النفسي لبيان مدى سلامة قواه العقلية، وعما إذا كان يعاني من اضطرابات نفسية من عدمه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول أن كان المتهم مريضاً نفسياً ويعالج منذ أكثر من 5 سنوات من عدمه.

وقال المتهم أمام النيابة إنه قتل زوجته وأولاده بعد خسارة ثروته في البورصة، ومروره بضائقة مالية، حيث أكد على أنه كان يخشى عليهن المعاناة من الفقر، مما دفعه لقتلهن "خوفت عليهم من الجوع".

وكشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول، أن الأسرة أحفاد الفنان الراحل المرسي أبو العباس، مشيرة إلى أن العقار ملك لشقيق وزير القوى العاملة السابق كمال أبوعيطة.

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كما أدلى الزوج بأقواله أمام النيابة من قبل بسؤاله عن الواقعة وكيفية اكتشافه الحادث قال إنه خرج من منزله الساعة السادسة من الثلاثاء الماضي، لمشاهدة مباراة منتخب مصر مع روسيا على أحد المقاهي وترك زوجته وطفلتيه نائمات، وفي الساعة الواحدة صباحاً تلقى اتصالاً هاتفياً من شقيقة زوجته، تسأله عن شقيقتها نظراً لاتصالها هاتفياً بها وعدم ردها.

وأضاف أنه انتابه القلق لتكراره الاتصال بزوجته وعدم إجابتها فعاد مسرعا إلى المنزل، مشيراً إلى أنه فور دخوله الشقة توجه إلى غرفة طفلتيه فعثر على ابنتيه جثتين هامدتين وأسرع تجاه غرفته فعثر على جثة زوجته ملقاة بين السرير والدولاب واكتشف فقدان مبلغ 340 ألف جنيه من دولاب غرفته، قيمة شقة ورثها عن والده منذ 15 يوما والمبلغ المسروق كان ثمن الشقة.

وبتضييق الخناق عليه في مناقشته مرة ثانية عقب ملاحظة خدوش في جسمه؛ كشفت مصادر أمنية أن عدة أدلة قادت إلى الكشف عن ارتكاب نجل الفنان المرسي أبو العباس لجريمته أبرزها وجود خدوش في ذراعه لاحظها فريق البحث أثناء مناقشته.