تراند اليوم : الدينار البحريني يخسر نصف جنيه بعد تراجعه لأدنى مستوى منذ 17 عامًا

انخفض سعر صرف الدينار البحريني، أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة نصف جنيه، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وسجل الدينار البحريني، اليوم 46.47 جنيه للشراء و46.9 جنيه للبيع، مقابل 46.83 جنيه للشراء و47.4 جنيه للبيع، بتعاملات الأمس.

وقال مصرفيون، لوكالة رويترز، اليوم، إن الدينار البحريني نزل إلى أدنى مستوياته في 17 عاما عند 0.38261 أمام الدولار في السوق الفورية، مع إقبال صناديق التحوط على بيع العملة في السوق الآجلة بسبب المخاوف من الدين العام المتنامي للمملكة.

ويربط مصرف البحرين المركزي سعر صرف الدينار بالعملة الأمريكية عند 0.376 للدولار.

وقال مصرفيون إنهم لم يرصدوا أي استهداف منسق للعملة، لكن هبوط أسعار السندات الدولية البحرينية في الأسابيع الأخيرة أذكى المخاوف في سوق الصرف الأجنبي، بحسب رويترز.

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