تراند اليوم : pdf- اسماء المرشحين للوظائف التعليميه 1439 رجال طالع اسماء المعلمين الجدد 1439-2018 سبق "نتائج مفاضلة جدارة"

من المقرر أن يتم اعلان نتائج مفاضلة التعليم واسماء المرشحين للوظائف التعليميه 1439 رجال عبر موقع جدارة خلال الساعات القادمة، والتي يترقب لها آلاف من المسجلين عبر نظام جدارة.

وزارة التعليم السعودية أشارت أشارت ان الفترة المقررة لأعمال مطابقة بيانات اسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1439 المبدئية، قبل الإعلان عن الأسماء النهائية من المعلمين الجدد لشغل وظائف التعليم وتحديد موعد استلامهم العمل بعد الانتهاء من عمليات المفاضلة والمقابلة الشخصية حال تطلب الأمر ذلك .

وزارة التعليم وفقا ما تم خلال الإعلان عن اسماء المرشحات للوظائف التعليمية، ستوضح خطوات مطابقة البيانات وأماكن إتمام ذلك، والتي ستكون في فروع ومكاتب جدارة الخدمة المدنية، وسيتم توضيح طريقة حساب نقاط المفاضلة في جدارة وطريقة حساب نقاط جدارة للمتقدمين لشغل الوظائف .