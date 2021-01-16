تراند اليوم : «شوقي»: السيسي كلف بتوفير شبكات فايبر وDSL بفصول الأول الثانوى

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن إن مصر تبنت استراتيجية (STEM) كإحدى أهم ركائز تطوير نظمها التعليمية في القرن الحادي والعشرين، وفى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بجميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم في المؤتمر الدولى الرابع الذي تعقده الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى حول: «العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في مجتمع المعرفة: استراتيجيات تعليمية وتطبيقات إبداعية» والمنعقد في الفترة من 26- 27 يونيو 2018.

وقال «شوقي» إن مصر تبنت استراتيجية (STEM) كإحدى أهم ركائز تطوير نظمها التعليمية في القرن الحادي والعشرين، وفى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بجميع محافظات الجمهورية فقد تم التوسع في تنفيذ مدارس المتفوقين؛ توفيرًا لفرص تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب؛ مما يسهم في تشكيل قاعدة علمية معتبرة لمصر، ويبلغ عدد المدارس القائمة بالفعل 11 إحدى عشرة مدرسة بمحافظات: (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الدقهلية – كفر الشيخ – أسيوط – البحر الأحمر – الأقصر– المنوفية – الإسماعيلية – الغربية)، ومن المخطط أن تبدأ الدراسة في ثلاث مدارس جديدة في محافظات: (الشرقية، والقليوبية، وقنا) اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019، وجار حاليًا إنشاء مدرسة أخرى بمحافظة بنى سويف، وطرح مبنى الإقامة لها، ويبلغ العدد الإجمالي للطلاب 3043 طالبًا وطالبة، موزعة على الصف الأول 1310 والصف الثاني 1048 والصف الثالث 685.

وأوضح شوقى أن هذه المدارس تهدف إلى رعاية المتفوقين في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملى في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات؛ لإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدى، وإكساب الطلاب مهارات التعلم التعاونى، بالإضافة إلى إعداد قاعدة علمية متميزة، ومؤهلة للتعليم الجامعى، والبحث العلمى، وتتطلع الوزارة إلى أن يخرج من بين طلاب تلك المدارس العلماء، والمفكرون، والباحثون؛ لينضموا إلى صفوف الكبار الذين يؤدون خدماتٍ حقيقيةً لمجتمعاتهم، ويحدثون فارقًا في تاريخ أوطانهم.

كما أكد شوقى على أن القيادة السياسية مؤمنة بتطوير التعليم حيث كلف السيد رئيس الجمهورية بتوفير شبكات فايبر و(DSL) وشبكات داخلية بـالفصول الخاصة بالصف الأول الثانوى بـ 2530 مدرسة على مستوى الجمهورية، وكذلك مراكز الشباب وقصور الثقافة.

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وفى نهاية كلمته تقدم الوزير بخالص الشكر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر المتميز، وتمنى لكل المشاركين فيه، التوفيق والسداد، وعقد حلقات نقاشية ثرية وناجحة حول محاوره، والخروج بتوصيات تنبثق عنها برامج عمل حقيقية قابلة للتنفيذ.

جدير بالذكر أن المؤتمر يسعى إلى تحقيق عدة أهداف منها: تدارس الخبرات والتجارب والنماذج العالمية والعربية في مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ومدارس (STEM)، وتدارس آليات واستراتيجيات ومتطلبات نشر وتعميم نموذج مدارس(STEM) وإدراته في مصر والوطن العربى، والوقوف على أحدث وأهم استراتيجيات التعليم والتعلم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتطبيقاتها الإبداعية في الصفوف الدراسية، بالإضافة إلى تدارس مداخل وأساليب إعداد برامج إعداد معلمى مدارس (STEM).