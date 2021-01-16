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تراند اليوم : خلال ايام -- نتيجة الدبلومات الفنية 2018 برقم الجلوس "اليوم السابع" نتيجة دبلوم التجارة 2018 بالاسم ثلاثي والمدرسة

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لم تعلن حتى اللحظة وزارة التربية والتعليم المصرية موعد رسمي لاعلان نتائج امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2018.

والتي من المقرر أن تعلن عنها خلال نهاية يونيو 2018 ،  لمحافظة الفيوم الاسكندرية القاهرة الغربية اسيوط دمياط المنيا الشرقية وجميع المحافظات المصرية.

فقد تمكن طلاب الدبلومات الفنية من تقديم كافة امتحانات نهائية الفصل الدراسي الثاني في جمهورية مصر العربية، الخاصة في جميع المحافظات المصرية القاهرة والاسكندرية وشرم الشيخ والفيوم والغربية والدقهلية ومرسي مطروح وسينا وكافة المحافظات المصرية كاملة.

وزارة التربية والتعليم  الفنى الدكتور أحمد الجيوشى ، أكد انه تم الانتهاء فعليا من تصحيح المواد الثقافية لطلاب الدبلومات الفنية داخل الكنترولات وتم البدء فى تصحيح مواد التخصص ، منوها ً إلى أن المواد الى اشتكى منها الطلاب وهى 5 مواد سيتم الاعلان عن نتيجة العينة العشوائية لها اليوم 
ومن المقرر اعلان النتيجة فى نهايو يونيو او الااسبوع الاول من شهريوليو القادم على أبعد تقدير.

هذا وبامكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية عبر الرابط التالي حال نشرها واعتمادها رسميا من قبل الوزارة.

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والآن نبين لكم الرابط الخاص بـ موقع بوابة التعليم الفني، أو كما يسمى البوابة المصرية للتعليم الفني، حيث تم خصيصاً إنشاءه بغرض الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 في مصر( الصناعي، والتجاري، والفندقي، والزراعي).

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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