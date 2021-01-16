تراند اليوم : نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2020

نوفر لكم في مقالة تعليمية رابط استخراج نتيجة الشهادة الثانوية sscr 2020 بواسطة رقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، حيث يمكنك ارسال رقم الجلوس لشركات الاتصال للاستعلام عن النتيجة بصورة اسرع من الرابط المجاني .

اذا توقف رابط استخراج نيجة الشهادة السودانية عن العمل بسبب الضغط اعد المحاولة مرة اخرى،الوقت المتوقع لعرض النتيجة الثانوية غير محدد حتى الأن ، كما يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة بواسطة الرسائل النصية مع دفع رسوم قدرها 5 جنيهات تقريباً .

اكواد استخراج نتيجة الشهادة السودانية عبر الـ SMS

ارسل رقم الجلوس فى رسالة للرقم 2020 لمستخدمي شريحة ZAIN SD

ارسل رقم الجلوس في رسالة للرقم 5556 لمستخدمي خطوط سوداني

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ارسل رقم الجلوس للرقم 4948 لمستخدمي شريحة MTN SD

نظام الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2020

نظام الاستعلام عبارة عن بيانات منظمة تم وضع فيها جميع بيانات الطلاب الذين جلسو لامتحان الشهادة السودانية هذا العام ، ويتم توضيح نسب النجاح لكل طالب وطالبة وكذالك الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح ، يتم عرض هذه البيانات وفق لرقم الجلوس الذي تم ادخاله في خانة البحث ، وبدوره يقوم النظام بجلب و عرض تفاصيل رقم الجلوس الذي تم ادخاله في النظام على النحو التالي :

اسم الطالب ” لكل طالب رقم جلوس مختلف عن الاخر .

نسبة نجاح الطالب ” يتم استخراجها من سبعة مواد دراسية جلس لها الطالب ” .

النتيجة ” يعرض النظام نتيجة الطالب اذا كان ناجح ام لأ ، النجاح يبدأ من نسبة 50% فاعلى .

رابط نتائج الشهادة السودانية 2020: اضغط هنا