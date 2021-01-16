تراند اليوم : شاهد بالفيديو: مات وهو ساجد.. العثور على جثة مواطن متوفى منذ أيام وهو ساجدٌ

الرياض/ الخليج 365

استيقظت المملكة العربية السعودية، صباح الثلاثاء، على خبر العثور على مواطن مفقود منذ الأسبوع الماضي، متوفى وهو ساجد بمنطقة صحراوية بوادي الدواسر.

وتداول رواد مواقع التوصل الإجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة العثور على مفقود وادي الدواسر وهو ساجد في الصحراء وقد فارقت روحه الجسد.

وقال أحد نشطاء " توتير" في تغريدة له، إن فرق البحث الميداني عثرت على جثة مفقود وادي الدواسر ضويحي العجالين، متوفى وهو ساجد في منطقة صحراوية بعد ثلاثة أيام من فقدانه.

وأضاف أن فرق الإنقاذ تمكنت بالاستعانة ب4 طائرات شراعية من تحديد موقع سيارته بين الكثبان الرملية في الصحراء ليتم العثور عليه متوفى وهو ساجد بين يدي الرحمن.

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