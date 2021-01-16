تراند اليوم : نتائج البكالوريا 2020 تونس

كشفت وزارة التربية التونسية عن طريقة معرفة نتائج البكالوريا لعام 2020 لجميع المدن والمحافظات التونسية. أعلنت وزارة التّربية في بلاغ لها أنّه يُمكن للمترشحين لامتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية لسنة 2020 الراغبين في الحصول على نتائج البكالوريا عبر الارساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال (SMS) التسجيل بداية من يوم الاثنين 20 جويلية 2020 على الساعة العاشرة صباحا وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي:

BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية.وينبغي أن يكون رقم التسجيل متكوّنا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف من 8 أرقام.

ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة ارسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان (القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد) وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج.