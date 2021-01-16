تراند اليوم : تنسيق الثانوي العام 2020

نشرت وزراة التربية المصرية تنسيق الثانوي العام 2020 / 2021 في وقت طالب أولياء أمور الطلبة بخفض تنسيق الثانوي العام 2020.

مجموع دخول مدارس الثانوي العام فى المحافظات

- محافظة أسيوط 260

_ محافظة الدقهلية 259 درجة

_محافظة الفيوم 258 درجة.

_ محافظة قنا 257 درجة

_ محافظة دمياط 255 درجة.

_محافظة القاهرة 254 درجة

_ محافظة الوادي الجديد 253.5 درجة.

_ محافظة بالغربية 253 درجة.

_ محافظة الشرقية 252 درجة.

- محافظة القليوبية 251

_ محافظة كفر الشيخ 250 درجة.

._محافظة مطروح 250 درجة.

_ محافظة المنيا 247 درجة.

_ محافظة أسوان 240 درجة.

_ محافظة الجيزة 240 درجة.

يذكر أن هناك ارتفاع في تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام للعام الدراسي 20202021، عن الأعوام السابقة، وذلك بسبب أن أغلب الطلاب حصلوا على 140 درجة بالفصل الدراسي الثاني، بسبب اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، المشروعات البحثية لطلاب الصف الثالث الإعدادي للتقييم بدلا من الامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قررت استبدال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، بالمشروعات البحثية، وذلك خوفآ عليهم من جائحة انتشار فيروس كوفيد19 المعروف اعلاميا باسم كورونا المستجد.

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