تراند اليوم : إنتحار ممثل شهير بظروف غامضة

وكالات/ الخليج 365

توفي الممثل الياباني الشهيرهاروما ميورا عن عمر يناهز 30 عامًا، بعد ما عثر عليه معلقًا داخل منزله.

وأفادت شرطة طوكيو، أنها عثرت على جثة ميورا في منزله مشنوقا، وكانت هناك رسالة انتحار في غرفته.

وأعلنت المصادر الطبية عن وفاته بعدما تم نقله إلى المستشفى، وتحقق الشرطة حاليًا في وفاته، إلا أنها تعتقد أن سبب الوفاة هو الانتحار.

وبدأ ميورا أعماله في الدراما اليابانية لأول مرة في سن السابعة من عمره من خلال المسلسل الدرامي Agri الذي تم بثه على قناة NHK في العام 1997، وخلال دراسته، شكل فرقة Brash Brats مع زملائه، إلا أن الفرقة أعلنت توقفها في العام 2005، بحسب موقع (اليابان بالعربي).

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وحقق الممثل الياباني الشهير نجاحاً مميزاً وشعبية كبيرة بسن مبكرة في الدراما والسينما وحتى المسرح والموسيقى منذ منتصف العام 2000 من خلال بطولة مسلسل “14-sai no Haha”، وهو مسلسل درامي من انتاج Nippon Television Network Corp الذي تم بثه في العام 2006، وفيلم Koizora في عام 2007.