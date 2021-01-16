تراند اليوم : كندة علوش تعتذر للمصريين بعد تغريدة عن فلسطين

القاهرة - الخليج 365

حذفت القنانة السورية كندة علوش، تغريدة عن فلسطين اعتبرها بعض المصريين مسيئة لهم و"تزايد عليهم بحب فلسطين"وقدمت اعتذارها لهم.

وبدأت الأزمة عندما أبدت كندة علوش رأيها في تعامل وسائل الإعلام وتفاعل المصريين مع خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط غوغل دون أي اهتمام، مقابل اهتمامهم الكبير بأخبار القبض على فتيات "التيك توك" وتصدرها لوسائل الإعلام.

ونشرت كندة علوش تغريدة على انستغرام قالت فيها: "اليوم عم نعيش زمن فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم ألف مرة وبياخد تفاعل أكتر من خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل".

بعتذر لكل من فهم كلامي باتجاه خاطئ.. في تويتة سابقة كتبتها اليوم وحذفتها منذ قليل لأن البعض حملها تفسيرات حتماً لم اكن اقصدها.. — Kinda Alloush (@KindaAlloush) July 18, 2020

— Kinda Alloush (@KindaAlloush)

واضطرت بعدها إلى حذف تغريدتها بسرعة عقب الهجوم الذي تعرضت له.

وقالت كندة علوش في تغريدة لها عبر حسابها في موقع "تويتر": "بعتذر لكل من فهم كلامي باتجاه خاطئ.. في تويتة سابقة كتبتها اليوم وحذفتها منذ قليل لأن البعض حملها تفسيرات حتما لم أكن أقصدها".

واعتبر الكثير من المتابعين المصريين في مواقع التواصل الاجتماعي أن ما قالته كندة علوش مزايدة على مصر والمصريين، خاصة أنها من بين المقيمين في مصر ومتزوجة من فنان مصري هو عمرو يوسف.

واختفت فلسطين من خرائط غوغل، من خرائط محرك البحث الأمريكي، وأوضحت شركة غوغل عدم وجود فلسطين على خرائطها بالسعي إلى عرض المناطق المتنازع عليها بموضوعية باستخدام خط حدودي رمادي منقط.

وأضافت الشركة "لم يتغير نهجنا في تصوير المناطق على الخرائط، حيث تحصل غوغل على المعلومات من المنظمات ومصادر رسم الخرائط عند تحديد كيفية تصوير الحدود المتنازع عليها.. وما زلنا محايدين فيما يتعلق بالخلافات الجيوسياسية وبذل كل جهد لعرض موضوعي لتلك المناطق.

وعند البحث في محرك البحث عن خرائط فلسطين تظهر الدول المجاورة، ولا يظهر اسم فلسطين على الخريطة.

يذكر أيضا أن شركة غوغل قامت خلال تحديثها عام 2016 بحذف فلسطين من خرائطها، ووضع اسم إسرائيل على الخريطة بشكل كامل، مما أثار حفيظة الفلسطينيين وكافة النشطاء على مواقع التواصل الداعمين للقضية الفلسطينية، بدون رد واضح من الشركة لتبرير ما قامت به.