تراند اليوم : شاهد لحظة سقوط سن مذيعة أخبار على الهواء ...فكيف كان رد فعلها؟

وكالات/ الخليج 365

تعرضت مذيعة أخبار أوكرانية، الى موقف محرج لم يكن لأحد أن يتوقعه، عندما سقط سنها الأمامي على نحو مفاجئ أثناء نشرة الأخبار.

وتعاملت ماريتشكا بادالكو، مع الموقف بحرفية عالية، حيث واصلت تقديم النشرة، الأمر الذي جعل كثيرين يعلّقون على مقطع الفيديو الذي انتشر بعد الحادثة، ويثنون على تصرف المذيعة.

ومن المعروف أن العمل في إطار البث التلفزيوني المباشر معرّض لأن يواجه أخطاء عفوية كثيرة، إلا أن ما حدث مع المذيعة الأوكرانية أمر لايصدق.

وكشفت بادالكو بعد الواقعة أنها احتاجت إلى إصلاح سنها قبل نحو 10 سنوات، بعد أن تسببت ابنتها في كسرها عن طريق الخطأ.

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وأضافت تعليقا على مقطع فيديو أثناء سقوط السن: "ولكننا لم نتوقع قدرة المشاهدين على ملاحظة الواقعة، مؤكدة أنها سعيدة بقدر الدعم الذي تلقته".

وبيّنت ماريتشكا أنها تلقت دعما كبير من جانب كثيرين شاهدوا الفيديو، وقالت إنه من الضروري أن يحافظ الشخص على هدوئه في مثل هذه الظروف.