تراند اليوم : هل يجوز للمرأة أن تذبح أضحية العيد؟

القاهرة/ الخليج 365

أجازت دار الإفتاء المصرية للمرأة أن تقوم بذبح أضحية العيد وأنه لامانعاً من الناحية الشرعية.

وقالت الإفتاء في فتوى رقم (7361) إنه لا حرج في ذبح المرأة للأضحية مثل الرجل تماماً، ولا فرق بينها وبين الرجل، وهما في الأمر سواء

وأضافت أنه لم يرد نص شرعي يستثني المرأة من هذه العبادة وذبح الأضحية بيدها.

وأوضحت الإفتاء المصرية أن جمهور العلماء يجيزون للمرأة ذلك طالما توفرت فيها الشروط بأن تكون عاقلة مكلفة عارفة بشروط الذبح.

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واستدلت بقولها لحديث رواه سعد بن معاذ: أن جارية لِكَعَبْ بَنْ مالك كانت تَرْعَى غَنَماً له، فأصيبت شاة مِنْهَا. فأدْرَكَتْهَا وَذَبَحَتْهَا بِحَجَرْ، فَسَئَلَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فقال: ''كلوها ''، مشيرة إلى أن قول الله تعالي {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}، يشمل المسلم سواء كان ذكرًا أو أنثى.