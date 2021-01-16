تراند اليوم : فيديو جرش ،،+18 فضيحه مزرعه جرش يوتيوب فيديو مزرعة جرش كامل حفلة مزرعة جرش بالبكيني

فضيحه مزرعه جرش مشاهدة فيديو جرش بالبكيني FULL HD 720p يوتيوب مسرب فيديو مزرعة جرش أونلاين حفلة مزرعة جرش مترجم حفله جرش ، فجر مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، موجة غضب واسعة، بعدما أظهر حفلاً صاخباً لمجموعة فتيات وشبان في أحد المزارع الخاصة.

,قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي وعلى اثر تداول مقطع فيديو لحفل مخالف لاوامر الدفاع والعادات والتقاليد وظهر به مجموعة كبيرة من الاشخاص ، وأُقيم في إحدى المزارع ، فقد باشروا التحقيق في المقطع و تمكنوا من تحديد موقع الحفل في احدى المزارع في محافظة جرش .

اضاف الناطق الاعلامي انه جرى كذلك القاء القبض على ثلاثة اشخاص نظموا ذلك الحفل وسيتم تحويلهم للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم فيما سيتم متابعة باقي الاشخاص ممن حضروا الحفل لإحالتهم للقضاء .

وظهرت مجموعة من الفتيات الاردنيات وهم يتراقصون في إحدى المزارع في جرش وهم يرتدون ملابس البكيني الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الاردن.

اثار فيديو انتشر كما الهشيم في النار بين الاردنيين حفيظة الشارع الاردني الذي طالب الامن بضبط الشباب والفتيات اللواتي ظهرن فيه لا سيما انهن ظهرن بلباس البحر البكيني ورافق الموسيقى رقص خليع لاثنتين من الفتيات في ذات التسجيل.

وقال مدونون ونشطاء ان هذا الفيديو المنتشر خارج عن عادات وتقاليد الاردنيين المستمده من الشريعه اضافة الى ان الفيديو خرق لامر الدفاع الذي منع التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي مطالبين الامن بضروره معاقبة كل من ظهر في ذاك الفيديو

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