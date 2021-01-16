تراند اليوم : المعارضة التوغولية تدعو نساء بلادها للاضراب عن ممارسة الجنس

توغو - مشرق نيوز -

دعت زعيمة المعارضة التوغولية إيزابيل أميغانفي، أمس، النساء في بلادها إلى الإضراب عن ممارسة الجنس لمدة أسبوع للاحتجاج على اعتقال متظاهرين قبيل الانتخابات البرلمانية.

وكانت اشتباكات قد اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن ، قامت الشرطة على اثرها بالقاء القبض على أكثر من 100 شخص من أنصار المعارضة خلال الأسبوع الماضي،وفقا لجماعات حقوق إنسان في توغو.

وقد نزل المتظاهرون إلى الشوارع في العاصمة لومي لأسابيع احتجاجا على إجراءات انتخابية جديدة يقولون إنها تصب في صالح الحزب الحاكم، قبيل انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) البرلمانية.

واستمرت الاحتجاجات يوم السبت، مع دعوة زعيمة المعارضة إلى إضراب النساء عن ممارسة الجنس اعتبارا من اليوم (الاثنين)، ولمدة أسبوع.

اقرأ أيضاً

وقالت أميغانفي، زعيمة حركة «إنقاذ توغو» المعارضة: «أدعو جميع النساء للإضراب عن الجنس لمدة أسبوع، والتزام الصوم والصلاة للإفراج عن إخواننا وأزواجنا المعتقلين».

وتابعت مخاطبة السيدات في بلادها: «عليكن إغلاق بوابة أحضانكن في وجه جميع الرجال من يوم الاثنين وحتى يوم الأحد المقبل».

وأصبحت الإضرابات عن الجنس نوعا من العصيان المدني في السنوات الأخيرة، وفي عام 2009، ضغطت النساء الكينيات عبر الإضراب عن الجنس لإنهاء الخلافات بين المسؤولين في الحكومة الائتلافية.

والعام الماضي، فرضت مجموعة من النساء في جزيرة مينداناو الريفية التي تعاني من العنف في الفلبين حظرا على ممارسة الجنس إلى حين إنهاء القتال، وساعد ذلك في وقف الاشتباكات في يوليو (تموز).

وبالإضافة إلى الإضراب عن الجنس، طالبت أميغانفي النساء بارتداء لون خاص خلال مظاهرة تنطلق يوم الخميس، وقالت، وسط هتافات مؤيديها: «البسن السراويل الحمراء لإظهار غضبكن».

وأضافت: «إذا لم يتم الإفراج عن رجالنا بحلول يوم الخميس، ستسير النساء إلى مقر السجن عاريات للضغط من أجل إطلاق سراحهم، يلبسن فقط السراويل الحمراء ولا شيء آخر».