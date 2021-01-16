تراند اليوم : قد تكون أنت الفائز,,, جائزة بقيمة مليون دولار لمن يعيد تغريدة ملياردير ياباني

طوكيو/ الخليج 365

حققت تغريدة للملياردير الياباني يوساكو مايزاوا رقما قياسيا في إعادة التغريد، وحصدت التغريدة التي نشرت في الخامس من الشهر الحالي نحو 5.6 ملايين إعادة حتى الآن.

وبحسب ترجمة التغريدة، فقد تعهد مايزاوا بدفع 100 مليون ين ياباني (نحو 925 ألف دولار أميركي) لمئة شخص يتم اختيارهم عشوائيا ممن أعادوا نشر التغريدة.

ومايزاوا هو رجل أعمال ياباني، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع زوزو للتسوق عبر الإنترنت، وتم اختياره في سبتمبر/أيلول الماضي من قبل شركة "سبيس إكس" لأول رحلة خاصة إلى القمر، ومن المقرر أن تكون في العام 2022، وكان في الماضي عازف طبول في فرقة لموسيقى البانك.

وسيقوم الملياردير الياباني بجولة حول القمر على متن المركبة الفضائية بيج فالكون روكيت لتنتقل بذلك رحلات الفضاء التجارية إلى آفاق جديدة.

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ووفقا لمجلة فوريس، فإن ثروة مايزاوا تقدر بنحو 3 مليارات دولار، مما يجعله في المركز 18 في قائمة أغنى الأشخاص في اليابان.

المصدر : الجزيرة + وكالات,مواقع التواصل الاجتماعي