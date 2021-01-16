تراند اليوم : وفاة أكبر معمر في العالم

طوكيو/ الخليج 365

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه". اليوم الأحد وفاة أكبر معمر في العالم وهو ياباني عن 113 عاماً.

وقد أدرج اسم ماسازو نوناكا في قوت سابق في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية العالمية كأكبر رجل معمر في إبريل العام الماضي.

وكان نوناكا، أحد سكان جزيرة هوكايدو شمال اليابان قد ولد في يوليو 1905.

ولاحظت أسرة نوناكا صباح اليوم الأحد أنه لا يتنفس. وأكد طبيبه أنه توفي.

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ونقل موقع "جابان تايمز" عن حفيدته يوكو نوناكا قولها "نشعر بصدمة لفقدان هذا الرقم الكبير. لقد كان عادياً بالأمس وتوفى دون أن يسبب ضجة لعائلتنا على الإطلاق".

واليابان واحدة من أكبر دول العالم يعيش فيها معمرون. ويحتفظ ياباني آخر بالرقم القياسي لأكبر رجل على الإطلاق وهو جيرون كيمورا ، الذي توفي في 12 يونيو 2013 بعد أن عاش 116 عاماً و54 يوماً، وفقا لموسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.