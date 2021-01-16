تراند اليوم : الرئيس السوداني يخشى من تحويل الشعب السوداني للاجئين

الرئيس السوداني عمر البشير يشدد على الدفاع عن السودان وحفظ أمنه ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه وعدم السماح بتحويل الشعب السوداني للاجئين.

وذكّر عمر البشير بأن شعوب "الربيع العربي" يعيش جزء كبير منهم الآن في السودان وأن أعداء الوطن يريدون تشتيت السودان وشعبه كما شتتوا شعوب اليمن وسوريا مؤكداً ان هذا لن يحدث أبداً.

وجدد الرئيس السوداني احترامه الكامل للشباب السوداني الذي تظاهر بحثاً عن أوضاع أفضل ولتحقيق مطالب اقتصادية، محذرا من استغلال بعض الاحزاب السياسية وأعداء الوطن من المخربين لهذه التظاهرات الشبابية.

وأوضح البشير بأن مطالب الشباب من هذا المنحى مبرر لكنه لا يتم بالتخريب، مؤكدا أن الشباب هم مستقبل السودان وستحقق لهم الدولة مطالبهم العادلة وستحل لهم مشاكلهم.

من جانبه قال رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، هاشم عثمان الحسين، إن من حق الشباب الاحتجاج وعلى الدولة معالجة أسباب الاحتجاجات موضحاً انه تمت معالجة الكثير من هذه العلل.

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