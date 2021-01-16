تراند اليوم : هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت البيض يومياً

وكالات - الخليج 365

أكدت دراسة حديثة، أنه في حال عدم وجود موانع خاصة، فإن تناول بيضتين على الأقل يوميًا له فوائد كثيرة جدًا وخاصة على جسم للرياضيين.

يبذل الأشخاص الرياضيون جهدًا كبيرًا أكبر من الأشخاص العاديين، إذ يواظبون على أداء تمارين بشكل منتظم ويومي، لذا فإن أجسادهم بحاجة دائمًا للطاقة، ومن أكثر النصائح الشائعة والمتداولة في الأوساط الرياضية تناول البيض يوميًا، لذا نقدم لكم ما يحصل عليه الجسم من فوائد في حال تناول البيض كل يوم، وفق ما نشره موقع "Dailymedical".

يحتوي البيض على كميات كبيرة من البروتين تعزز من قوة القلب، وتمنع الإصابة بمشاكل تتعلق بالأوعية الدموية التي يصاب بها أغلب الرياضيين.

كما أنه يحتوي على الفيتامينات النادرة والمفيدة في البيض، وخاصة في صفاره التي يحتاجها الجسم الصحي والسليم، مثل فيتامين هـ، وفيتامين ب 12، وفيتامين A – cG وفيتامين D*A.

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بالإضافة إلى احتوائه على خمسة عشر حمضاً أمينياً، مثل الأرجينين واللوسين وكلاهما له أهمية بالغة في بناء العضلات المختلفة.

ويحتوي البيض على السعرات الحرارية الكافية للرياضيين أو لاعبي كمال الأجسام لإنتاج الطاقة التي تلزمه لبذل الجهد أثناء التدريب، وكون لاعب كمال الأجسام يبذل جهداً أكثر بكثير من الجهد الذي يبذله الإنسان العادي، فكان لا بد له من الحصول على سعراتٍ حرارية أكثر دون أن يعرض جسمه لأعراض جانبية سلبية.

أما بخصوص الأشخاص غير الرياضيين، في حال تناول بيضتين في اليوم، يحصل الجسم على نسبة مثالية من مركب كولين الكيميائي، وهو من المواد الأساسية اللازمة لضمان النشاط الطبيعي للدهون الفوسفاتية التي توفر الاتصالات بين خلايا الدماغ. كما يسبب نقص هذا المركب انخفاض الذاكرة.

ووفقًا لنتائج العديد من الدراسات العلمية، فإن النساء اللواتي تناولن في سن المراهقة بيضتين يوميا، انخفض خطر إصابتهن بالسرطان بنسبة 18%.

كما يحتوي البيض على مجموعة فيتامين "بي" التي تضمن صحة الجلد والأظافر والشعر والجهاز العصبي، لذلك فإن البيض مفيد جدًا للنساء الحوامل، حيث أنه يساعد في تكوين كريات الدم الحمراء والأنبوبة العصبية للجنين، ويمنع تأخر النمو العقلي للطفل.

كما أن الكوليسترول الموجود في البيض غير ضار، لأنه متوازن مع الدهون الفوسفاتية والأحماض الدهنية أوميجا-3 التي تخفض من مستوى مركبات الدهون الثلاثية، وهي بذلك تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ويساعد مركب اللوتين الموجود في البيض في الحفاظ على وظيفة وعمل العيون.