تراند اليوم : جامعة الأزهر بمصر تصدر قرارها النهائي بحق "طالبة فيديو الحضن"

القاهرة/ الخليج 365

أصدرت جامعة الأزهر في مصر اليوم الاثنين قرارها النهائي بحق إحدى الطالبات بعد ظهورها في مقطع فيديو انتشر على الإنترنت وهي تعانق شابا.

وقال بيان مجلس التأديب في الجامعة إنه قرر "في جلسته الطارئة، إلغاء قرار مجلس التأديب الصادر بالفصل النهائي لطالبة المنصورة، وتخفيف عقوبتها بالاكتفاء بحرمانها من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام فقط".

وأضاف أن هذا القرار اتخذ "حرصا على مستقبلها التعليمي، خاصة أنها أبدت أسفها الشديد عما بدر منها، وتعهدت بالالتزام بأخلاقيات طلاب العلم وقيم المجتمع"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب، قد طالب في بيان بعد ظهر الاثنين جامعة الأزهر بمراجعة قرارها بفصل الطالبة.

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وطلب الطيب في البيان "من مجلس التأديبي الأعلى للطلاب بجامعة الأزهر إعادة النظر في العقوبة التي تم توقيعها بحق إحدى الطالبات لإقدامها على تصرف غير مقبول، خلال تواجدها خارج مقر الجامعة، بما يمس تقاليدنا الدينية والشرقية".

ودعا مجلس التأديب إلى أن "يضع في اعتباره حداثة سن الطالبة، والحرص على مستقبلها التعليمي، وأن يقوم بواجب النصح والإرشاد قبل اللجوء لفرض العقوبات".

وكان مجلس التأديب قد أعلن السبت فصل إحدى طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية فرع جامعة الأزهر في مدينة المنصورة، بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير مطلع الشهر الجاري، يظهر فيه شاب يحمل باقة من الورد ويقدمها لصديقته راكعا على ركبتيه كشكل من أشكال عرض الزواج، ثم يقوم بمعانقتها في ساحة كلية الحقوق بجامعة المنصورة.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم جامعة المنصورة، هاني هلال، إن مجلس تأديب الجامعة "قرر فصل الطالب عامين اعتبارا من العام الجاري"، في إشارة إلى الطالب الذي ظهر في الفيديو، مضيفا: "يمكنه أن يتظلم من القرار حتى يخفف الجزاء".