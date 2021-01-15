تراند اليوم : بطولة التوافق للناشئين تنطلق على ملاعب خدمات جباليا

غزة- أحمد المشهراوي:

افتتحت بطولة التوافق للناشئين مواليد 94/95 على ملعب نادي جباليا النزلة وذلك بلقائين، جمع اللقاء الاول ناشئو خدمات جباليا مع ناشئي جباليا النزلة وانتهى بفوز الخدمات بهدفين نظيفين احرزهما احمد حنيف واحمد يحيى.

وفي المباراة الثانية حقق ناشئو نادي الكرامة الفوز بهدف وحيد على ناشئي انصار جباليا، سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب عبدالله فرج الله.

هذا وادار اللقاءين طافم تحكيم تم ترشيحه من اتحاد كرة القدم، وهو سامح القصاص للساحة، وساعده على الخطوط يوسف ابو سمعان ومحمد اليازجي.

هذا وتقام عصر الثلاثاء مباراتان تجمع المباراة الاولى بين اتحاد جباليا ونادي الجلاء، والمباراة الثانية بين نادي الجزيرة ونادي نماء.

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